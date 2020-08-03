Слух: Sony намерена вернуться к выпуску компактных флагманских смартфонов с 2021 года





В свое время Sony выпускала весьма неплохие компактные смартфоны (Z5 Compact или XZ1 Compact) с флагманскими характеристиками, но это, как известно, осталось давно в прошлом, а компакты у Sony теперь такие. И пока мы ждем свежего квартального отчета Sony, чтобы, кроме прочего, посмотреть на «успехи» мобильного подразделения, из Японии пришло весьма интересное сообщение, указывающее на намерение Sony вернуться к старой стратегии на рынке смартфонов с выпуском трех флагманов: базового, версии Premium и версии Compact.

Напомним, линейка смартфонов Sony модельного ряда 2020 года состоит из трех моделей — флагман Xperia 1 II, середняк Xperia 10 II и бюджетник Xperia L4.

Увы, пока никаких подробностей нет о будущих моделях нет, так что неизвестно, чем в итоге окажется этот камбэк. Возможно, Sony наконец-то выпустит тот самый долгожданный компактный флагман, который все так ждут. Но есть и другой вариант — очередное переосмысление компактного смартфона, как вышло с прошлогодним Sony Xperia 5.

Как бы там ни было, если в итоге Sony действительно возродит линейку Compact, как ранее в этом году Apple возродила iPhone SE, смартфонному бизнесу компании это поможет едва ли, но точно не навредит.

Сейчас мобильное подразделение едва ли не единственное убыточное у Sony. Но благодаря устойчивому развитию и успехам других направлений Sony без проблем перекрывает эти убытки и не хочет покидать рынок смартфонов, чтобы не пропустить смену парадигм в отрасли.

Источник: AndroidNext