Sony удаляет цифровые библиотеки Funimation, которые должны были быть доступны «навсегда»

Что в вашем понимании навсегда? Для Sony, когда дело касается цифровых медиа, речь может идти о паре лет.

Funimation — стриминг для аниме, который принадлежит Sony — недавно заявил, что цифровые библиотеки подписчиков будут недоступны на платформе уже со 2 апреля. В течение многих лет сервис утверждал, что цифровые копии приобретенных фильмов и сериалов будут доступны «навсегда», но «с некоторыми ограничениями».

Дело в том, что Sony в 2021 году приобрела конкурентную для Funimation стриминговую службу Crunchyroll, и с тех пор распространялась мысль о том, что компания в конце концов объединит эти два сервиса. Это в конце концов и произошло.

Приложение и веб-сайт Funimation закроются, а активные аккаунты службы превратятся в аккаунты Crunchyroll. Большая часть каталога Funimation якобы «доступна на Crunchyroll».

В то же время, кроме стриминговой трансляции видео, Funimation также дублировала и выпускала аниме на физических носителях (DVD или Blu-ray) с цифровым кодом, который впоследствии абоненты могли добавить на Funimation и пересматривать на платформе.

«Crunchyroll не поддерживает цифровые копии Funimation, а значит доступа к ранее доступным цифровым копиям не будет. Однако мы постоянно работаем над улучшением наших предложений контента и предоставляем исключительный опыт трансляции аниме. Мы ценим ваше понимание и приглашаем вас исследовать большую библиотеку аниме, доступную на Crunchyroll», — говорится в заявлении Funimation.

За возмещением Funimation направляет клиентов в свою службу поддержки, где те могут «посмотреть доступные варианты в зависимости от способа оплаты», но о возврате денег за DVD или Blu-ray с копиями, доступными «навсегда», в сообщении не упоминается.

Для людей, у которых не хватает места, ресурсов или интереса к поддержанию библиотеки физических носителей, это был хороший способ сохранить ценные шоу и фильмы, не тратя больше денег. Он также обеспечил простой способ получить доступ к приобретенным мультимедийным файлам онлайн, если вы, например, были в путешествии и хотели посмотреть приобретенные DVD-диски с аниме. В конце концов, люди могли потерять физические носители или, рассчитывая на примечание «навсегда», просто выбросить.

Источник: Ars Technica