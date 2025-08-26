Sony упростила процесс возврата средств в PlayStation Store

Sony наконец сделала возврат средств в PlayStation Store значительно проще — теперь для этого не нужно писать в поддержку или ждать ответа оператора.

Запрос можно оформить прямо в приложении PlayStation или на сайте. Ранее игроки часто жаловались на долгий и неудобный процесс. Им приходилось переходить по нескольким ссылкам на сайте, а затем общаться с онлайн-специалистом. Теперь возврат средств не будет занимать так много времени и оформляется в несколько кликов.

С 25 августа пользователям достаточно зайти во вкладку «История транзакций» в своей учетной записи, выбрать игру или товар и нажать «Запрос на возврат средств». Действуют те же правила: деньги возвращают только, если покупка сделана в течение 14 дней и игра еще не загружалась или не запускалась в стриминге.

Технически все выглядит так:

зайти в свою учетную запись PlayStation

открыть историю транзакций

выбрать товар

нажать «Запрос на возврат средств»

Это обновление — часть плана Sony по улучшению PlayStation Store. В блоге компания написала, что и в дальнейшем будет работать над удобством сервиса. Например, среди ранних изменений можно выделить снятие региональных ограничений Steam для нескольких хитов (Helldivers 2, Last of Us и другие), а также новый «экорежим» для PS5. Правда, сами игры он замедляет.

В то же время новинка не меняет главного — политики возвратов PlayStation. В отличие от Steam или GOG, здесь по-прежнему нельзя вернуть деньги обратно за игру, которую уже загрузил. Пользователи давно просят пересмотреть это правило, но пока Sony идет только на упрощение самой процедуры. Будут ли изменения потом — неизвестно.

Источник: PlayStation