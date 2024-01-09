Новости CES 2024 09.01.2024 в 11:24 comment views icon

Sony вывела свой Afeela EV на сцену CES с помощью контроллера PlayStation и показала VR-гарнитуру с «умным» кольцом управления

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Sony вывела свой Afeela EV на сцену CES с помощью контроллера PlayStation и показала VR-гарнитуру с «умным» кольцом управления

Sony нашла интересный способ для того, чтобы привлечь внимание на выставке CES 2024.

Компания уже несколько лет в партнерстве с Honda работает над концептуальным электромобилем Afeela, и сейчас показала его последнюю итерацию, выведя ее на сцену с помощью контроллера PlayStation DualSense. Демонстрация получилась яркой, но вряд ли отражала реальные попытки Sony заменить руль в авто на джойстик. Из последних новостей об Afeela — известно лишь то, что автомобиль появится в Gran Turismo 7 после обновления и поступит на реальный рынок в 2026 году.

Ранее сайт Electrec сообщал, что Afeela в соответствии с концепцией будет иметь двойной полный привод мощностью 400 кВт (536 л.с.), разгон 0-100 км/ч за 4,8 секунды и максимальную скорость 240 км/ч. Цены и детали о батареи также пока не объявили.

Sony вивела свій Afeela EV на сцену CES за допомогою контролера PlayStation та показала нову VR-гарнітуру із «розумним‎» кільцем керування

Также Sony продемонстрировала разработанную в партнерстве с Siemens новую систему «‎создания пространственного контента», которая поможет пользователям редактировать и формировать 3D-модели с гарнитурой виртуальной реальности. По словам гендиректора компании Кенчирио Йосиды, гарнитура работает на платформе Snapdragon XR2+ Gen 2, оснащена 4K OLED-дисплеями и двумя контроллерами в виде обычного VR-джойстика и кольца.

Sony вивела свій Afeela EV на сцену CES за допомогою контролера PlayStation та показала нову VR-гарнітуру із «розумним‎» кільцем керування

Передняя часть гарнитуры может осуществлять повороты, тем самым «‎перемещая» владельца между виртуальным и физическим пространством. Новая система выйдет позже в 2024 году, но детали о цене пока не разглашаются. В перспективе гарнитура будет конкурировать с Apple Vision Pro, которая появится в магазинах для продажи 2 февраля.

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