Сооснователь и глава WhatsApp Ян Кум покинул компанию. Предположительно, из-за разногласий с Facebook

Стало известно, что сооснователь и руководитель WhatsApp Ян Кум принял решение уйти из компании.

В числе первых об уходе Кума написало издание The Washington Post, указав в качестве причины разногласия с руководством Facebook касательно дальнейшего развития сервиса и требований к приватности: соцсеть якобы хотела использовать часть персональных данных, чтобы улучшить качество таргетируемой рекламы, а Кум был категорически против этого. Затем Кум подтвердил данные о своем уходе, опубликовав соответствующий пост в Facebook, но без указания каких-либо деталей о причинах ухода. Он лишь отметил, что хочет заняться тем, что ему нравится вне мира IT.

«Я возьму перерыв, чтобы заняться вещами, которые мне нравятся вне IT — например, коллекционированием редких Porsche с воздушным охлаждением, работой над моими машинами и игрой в фрисби. Но я все равно буду поддерживать WhatsApp — только со стороны. Спасибо всем, кто сделал это путешествие возможным».

Как сообщают источники Washington Post, из-за постоянных споров Кум стал реже появляться в кампусе Facebook. Также сообщается, что другие сотрудники из команды мессенджера тоже хотят уйти, но позже, чтобы получить опционы на акции Facebook.

Глава Facebook Марк Цукерберг в комментариях под сообщением Кума поблагодарил его за работу.

«Я буду скучать за теми временами, когда мы тесно работали вместе. Я благодарен за все, что ты сделал для объединения всего мира и чему ты меня научил, в том числе за знания о шифровании и способах передать контроль в руки людей, а не централизированных систем. Эти ценности навсегда останутся в WhatsApp», — написал Цукерберг.

Кум перешел в Facebook в 2014 году, когда соцсеть выкупила WhatsApp у него и Брайана Эктона, второго сооснователя мессенджера. Эктон покинул Facebook в 2017 году — с тех пор он пожертвовал $50 млн на разработку защищенного мессенджера Signal, а в марте 2018 года присоединился к кампании DeleteFacebook и призвал удалять приложение соцсети из-за утечки данных о пользователях.

Источник: The Washington Post, Ян Кум Facebook