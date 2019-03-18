Сооснователь WhatsApp Брайан Эктон выступил перед студентами Стэнфорда — и снова призвал всех удалиться из Facebook
На прошлой неделе сооснователь WhatsApp Брайан Эктон посетил Стэнфордский университет. Выступая перед студентами с соответствующим докладом, предприниматель рассказал о сделке по продаже компании Facebook, а также еще раз призвал всех удалиться из соцсети.
Как сообщает издание Buzzfeed News, Брайан Эктон выступал на курсе бакалавриата Computer Science 181 вместе с другой бывшей сотрудницей Facebook, Эллорой Исрани, основательницей She ++. Выступая перед аудиторией студентов, Актон рассказал о том, почему он продал WhatsApp Facebook, что заставило его покинуть компанию, которую он основал вместе с Яном Кумом (он в итоге тоже ушел) и раскритиковал стремление руководства соцсети уделять первостепенное внимание вопросам монетизации, а не конфиденциальности пользователей.
Во время своего выступления Эктон отметил, что крупные технологические компании и операторы социальных сетей вроде Apple и Google изо всех сил пытаются управлять контентом.
«Эти компании не имеют возможностей для принятия таких решений. Но мы с вами делаем это возможным для них. И это хуже всего. Мы покупаем их продукцию. Мы регистрируемся на их сайтах. Удали Facebook, правильно?» — цитирует слова Эктона источник.
Эктон активно критикует Facebook с момента своего ухода в 2017 году. Весной прошлого года он принял участие в акции #deletefacebook, начавшейся вскоре после масштабной утечки данных в Cambridge Analytics.
В прошлом году на следующий день после того, как основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании, журнал Forbes опубликовал историю Брайана Эктона. Там рассказывалось, как основатель Whatsapp поругался с Цукербергом из-за продажи данных пользователей, после чего был вынужден уйти из собственной компании.
Источник: The Verge
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