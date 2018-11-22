Состоялся 13-й успешный запуск ракеты Vega с украинским двигателем
С космодрома Куру во Французской Гвиане (Южная Америка) успешно запустили европейскую ракету-носитель лёгкого класса Vega. Маршевый двигатель РД-843 четвёртой ступени ракеты-носителя Vega разработан Государственным предприятием «Конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля» и изготовлен Государственным предприятием «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» имени А.М. Макарова».
«На солнечно-синхронную орбиту успешно выведен космический аппарат Mohammed VI-B, который построен по заказу правительства Марокко компанией Airbus Defense and Space. Это второй спутник серии — первый Mohammed VI-А были успешно выведены в ноябре прошлого года и тоже ракетой-носителем Vega», — говорится в сообщении «Южмаша».
Отмечается, что спутник будет выполнять наблюдения за изменениями земной поверхности, сельскохозяйственный мониторинг, а также поможет прогнозировать чрезвычайные ситуации и т.п.
«Ракета-носитель легкого класса Vega разрабатывалась совместными усилиями Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Блок маршевого двигателя четвертой ступени разработаны КБ «Южное» и изготовлены «Южмашем». Интересно, что украинский двигатель работает дольше, чем двигатели первых трех степеней вместе взятые», — рассказали в компании.
Также в «Южмаше» отметили, что все 13 запусков ракет Vega были успешными. Следующий запуск запланирован на февраль 2019 года.
Источник: hromadske
- Запуски ракеты Vega осуществляются с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане. Успешный пробный пуск был осуществлен в феврале 2012 года, с мая 2013 года ЕSА начало коммерческую эксплуатацию новой ракеты-носителя.
- Ракета-носитель Vega предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту высотой 1200 км спутников массой до 1200 кг или на полярную орбиту высотой 700 км спутников массой 1500 кг.
- К настоящему времени в рамках программы Vega выполнено 13 пусков, из них три пуска было произведено в 2017 году. В 2018 году это уже второй запуск. Предыдущий пуск был осуществлён в а августе. Тогда ракета вывела на солнечно-синхронную земную орбиту высотой около 320 км метеорологический космический аппарат Aeolus Европейского космического агентства весом 1357 кг.