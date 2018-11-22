Состоялся 13-й успешный запуск ракеты Vega с украинским двигателем

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С космодрома Куру во Французской Гвиане (Южная Америка) успешно запустили европейскую ракету-носитель лёгкого класса Vega. Маршевый двигатель РД-843 четвёртой ступени ракеты-носителя Vega разработан Государственным предприятием «Конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля» и изготовлен ​​Государственным предприятием «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» имени А.М. Макарова».

«На солнечно-синхронную орбиту успешно выведен космический аппарат Mohammed VI-B, который построен по заказу правительства Марокко компанией Airbus Defense and Space. Это второй спутник серии — первый Mohammed VI-А были успешно выведены в ноябре прошлого года и тоже ракетой-носителем Vega», — говорится в сообщении «Южмаша».

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Отмечается, что спутник будет выполнять наблюдения за изменениями земной поверхности, сельскохозяйственный мониторинг, а также поможет прогнозировать чрезвычайные ситуации и т.п.

«Ракета-носитель легкого класса Vega разрабатывалась совместными усилиями Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Блок маршевого двигателя четвертой ступени разработаны КБ «Южное» и изготовлены «Южмашем». Интересно, что украинский двигатель работает дольше, чем двигатели первых трех степеней вместе взятые», — рассказали в компании.

Также в «Южмаше» отметили, что все 13 запусков ракет Vega были успешными. Следующий запуск запланирован на февраль 2019 года.

Источник: hromadske