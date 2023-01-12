Сотрудники Microsoft получат неограниченные отпуска уже с 16 января — больничные и отгулы при этом в корпорации не отменят

Microsoft предоставляет своим штатным сотрудникам в США неограниченные отпуска, сообщила в электронном письме директор по персоналу Кэтлин Хоган.

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«Место, время и способ нашей работы изменились. Поэтому модернизация нашей политики по отпускам к более гибкой модели была естественным следующим шагом», — объясняет Хоган во внутренней записке.

С 16 января все желающие смогут взять неограниченный отпуск, в том числе новые сотрудники Microsoft. Компания и дальше будет предлагать 10 корпоративных выходных в год, а также выходные из-за болезни, участия в суде присяжных или потери близких людей. Работники с неиспользованными отпусками получат единоразовую выплату в апреле.

Политика обновлена только для штатных сотрудников и не включает в перечень тех, кто работает почасово по контракту или находится за пределами США (для последних будут действовать льготы и правила, предусмотренные в их странах).

Microsoft – не первая крупная технологическая компания, которая ввела неограниченный отпуск. Ранее подобную политику реализовали в Salesforce, LinkedIn, Oracle и Netflix.

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Новые правила следуют за предыдущими разрешениями Microsoft по дистанционной работе для большого количества работников (сотрудникам разрешено работать из дома менее 50% их рабочей недели, а менеджерам разрешили постоянную удаленную работу) а также «пандемийным бонусом» в размере $1500 — единоразовой выплаты работникам, которую предоставили «в знак признания уникального и сложного финансового года, который Microsoft завершила».

Ранее Microsoft незаметно уволила почти 1000 сотрудников: сокращения затронули даже команды по созданию технологий для государства и игровое подразделение Xbox.

Источник: The Verge