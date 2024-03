X Twitter станет новым YouTube — видео приложения X для телевизоров

Недавно издание Fortune сообщало, что Илон Маск планирует запустить социальную сеть X Twitter как видеосервис на умных телевизорах. И вот исследователь Nima Owji опубликовал в X видео, демонстрирующее интерфейс будущего приложения.

На видео можно видеть экран входа в приложение, домашнюю страницу, панель поиска и страницу профилей. Веб-приложение может быть реализовано почти на любом телевизоре.

BREAKING: Here’s a video of the upcoming #X app for TVs!

Here, you can see its login screen, home tab, search tab, and profile pages.

It’s web-based, so it can be run on almost any smart TV! pic.twitter.com/SRwnyJUUD3

— Nima Owji (@nima_owji) March 23, 2024