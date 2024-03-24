Новости Софт 24.03.2024 в 17:48 comment views icon

X Twitter станет новым YouTube — видео приложения X для телевизоров

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Андрей Русанов

Автор сайта

X Twitter станет новым YouTube — видео приложения X для телевизоров

Недавно издание Fortune сообщало, что Илон Маск планирует запустить социальную сеть X Twitter как видеосервис на умных телевизорах. И вот исследователь Nima Owji опубликовал в X видео, демонстрирующее интерфейс будущего приложения.

На видео можно видеть экран входа в приложение, домашнюю страницу, панель поиска и страницу профилей. Веб-приложение может быть реализовано почти на любом телевизоре.

В начале марта сообщалось, что компания X планирует приложение для умных телевизоров, которое бы работало как сервис, похожий на YouTube. Источник в компании утверждал, что сервис позволит смотреть «длинные видео на большом экране». Утверждалось, что приложение могло появиться через несколько дней после сообщения на телевизорах Amazon и Samsung, но, очевидно, этого не произошло.

В январе 2024 года в в блоге X декларировала свою функцию видеосервиса и перечислила много связанных с этим фактов, в частности:

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«X сейчас является платформой, которая в первую очередь ориентирована на видео: люди смотрят видео в 8 из 10 пользовательских сессий … Мы включили загрузку длинных видео. Только в декабре люди просмотрели видео за 130 лет продолжительностью 30 минут и более».

Илон Маск активно призывает пользоваться X как платформой видео. В сети собирают много просмотров такие видео, как интервью Такера Карлсона с путиным и видео известного ютубера Mr. Beast.

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