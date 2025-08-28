Новости Кино 28.08.2025 comment views icon

Создатель сериала "Сверхъестественное" раскрыл отмененный сюжет Сэма и Дина, который "мог все изменить"

Катерина Даньшина

С момента, когда сериал «Сверхъестественное» / Supernatural дебютировал в эфире, прошло ровно 20 лет, а фаны за это время увидели 15 (!) захватывающих сезонов и в целом удовлетворительный финал. Однако мало кто знает, что шоураннер Эндрю Дабб планировал для последних эпизодов совсем другую историю.

  • «Сверхъестественное» — культовый американский телесериал 2005—2020 годов, сочетающий в себе элементы мистики, драмы, детектива и ужасов. Главными героями являются братья Винчестеры — Дин (Дженсен Эклз) и Сэм (Джаред Падалеки), которые охотятся на демонов, призраков, оборотней, вампиров, других монстров и борются с опасными последствиями паранормальных явлений.

Одна из идей предполагала что братья Винчестеры обнародуют свои знания о сверхъестественном мире.

«Одна сюжетная линия, о которой мы долго говорили, заключалась в том, что Сэм и Дин станут публичными. Они говорят: «Мы выпускаем социальную рекламу о том, что монстры — реальны. Если вы видите что-то странное в своем городе — это монстр. Мы не можем быть везде. Мы просто собираемся распространить информацию».

В конце концов от этого плана отказалось, поскольку он заставил бы «Сверхъестественное» двигаться в совершенно другом и «странном» направлении. Дабб уточняет, что публичность братьев была бы «логистически сложной для шоу».

«Вдруг Сэм и Дин стали известными во всем мире, что, опять же, звучит интересно в теории, но на самом деле, думаю, разрушило бы шоу. Из этого бы не вышло ничего хорошего, и это одна из причин, почему мы этого не сделали».

Среди других отмененных идей шоу: возвращение Антихриста, которого сыграл Гаттлин Гриффит, в «другом облике». Персонаж, которого также называют Джесси Тернер, был представлен в 5 сезоне, где Кастиэль (Миша Коллинз) предсказал, что ему суждено помочь Люциферу в войне против Небес. Изначально Джесси не имел представления, кем он является, пока Сэм и Дин не открыли ему правду, что побудило персонажа скрыться, а его местонахождение оставалось неизвестным даже после завершения сериала.

Последний эпизод сериала «Сверхъестественное» вышел в эфир 19 ноября 2020 года. Теперь, спустя 5 лет после завершения шоу, трио главных актеров имеет шанс объединиться в другом проекте. В феврале официальная страница «Пацанов» опубликовала видео с Дженсеном Эклзом, который собирает своих коллег Джареда Падалеки и Мишу Коллинза для появления в пятом сезоне сериала Amazon — все они, по слухам, появятся в одной сцене.

Первый взгляд на приквел «Пацанов» с Солдатиком — детектив в сеттинге Нью-Йорка 1950-х со «странными» костюмами супергероев

Источник: Collider

