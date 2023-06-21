В EVE Online появился плагин Excel — интегрировать табличный процессор в игру помогла Microsoft

EVE Online — одна из старейших компьютерных многопользовательских игр, была запущена 20 лет назад разработчиком CCP Games. С тех пор MMO стала широко известна массовыми космическими сражениями, в которых на одном сервере иногда собираются более 12 000 кораблей. Известна EVE Online и своей сложной внутриигровой экономикой, подсчеты в которой требуют автоматизации.

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CCP Games представила официальную надстройку Excel, созданную в сотрудничестве с командой Microsoft, специально предназначенную для работы с экономическими показателями EVE Online:

«Благодаря доступу к внутриигровым данным и полной интеграции с Excel, эта мощная надстройка упрощает процесс принятия решений и обеспечивает доступность для всех без каких-либо знаний в области программирования. Имея этот инструмент в своем арсенале, игроки могут вооружиться информацией и знаниями, чтобы управлять войной на передовой, максимизировать свою прибыль и добиться межзвездного господства».

Официальный список возможностей плагина:

Производители: повышайте эффективность производства, определяйте размер прибыли и раскрывайте возможности для бизнеса

Добытчики: принимайте обоснованные решения о добыче полезных ископаемых и оптимизируйте прибыль, рассчитывая стоимость используемых астероидов

Перевозчики: упростите определение объема груза, оцените его стоимость и максимизируйте прибыль от транспортировки

Инфорсеры: следите за наградами за миссии и почасовыми вознаграждениями, чтобы определить наиболее прибыльные виды деятельности

Исследователи: отслеживайте доходы, сбор предметов и прогресс в огромной вселенной Нового Эдема

Участники PvP: следите за уничтожением врагов, потерями, добычей, использованием кораблей и результатами столкновений

Руководители корпораций: получайте важную информацию о деятельности участников, их ролях, финансах и достижениях

Все игроки: смогут лучше понимать действия в игре и отслеживать прогресса с течением времени с помощью доступного обзора активов персонажей

Участники EVE Online смогут легко экспортировать данные из игры и управлять ими без сторонних инструментов. Надстройка доступна для компьютерной и сетевой версии Excel бесплатно в Microsoft Store. Пользователи ПК могут получить ее, просто во вкладке «Вставить», пункт «Получить надстройки». Чтобы найти версию для сети, можно ввести «excel.new» в адресную строку.

Источник: NeoWin