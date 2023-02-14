Создатели «Мавки. Лісової пісні» выпустили клип на саундтрек к мультфильму — с Христиной Соловий и Артемом Пивоваровым

Студия Animagrad (FILM.UA Group) презентовала клип «Мова вітру» на романтический саундтрек к ожидаемому многими анимационному фильму «Мавка. Лісова пісня», который исполнили Христиной Соловий и Артемом Пивоваровым. Премьеру клипа подготовили к 14 февраля, также известному как праздник влюбленных или День Святого Валентина.

Артем Пивоваров, подаривший свой голос главному герою мультфильма Лукашу, выступил саундпродюсером и композитором «Мови вітру». Текст потенциального украинского хита созданный Артемом и Кристиной в соавторстве — каждый отвечал за написание слов для своего куплета.

В клипе живые кадры с участием Артема и Христины в фентезийных локациях дополняют эпизоды с главными героями мультфильма Мавкой и Лукашем, причем большинство этих сцен — новые. Образы для исполнителей создала украинская стилистка и художница-костюмерка Дзвинка Сивик. Съемки проходили в Киеве в январе этого года в одном из павильонов киностудии FILM.UA. Режиссером выступил Андрей Колесник, а оператором — Сергей Ревуцкий.

Сам OST «Мавка. Лісова пісня» звучит в одной из сцен мультфильма, дающей начало романтической истории главных героев. Прослушать песню можно на музыкальных платформах Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer, Tidal, iTunes.

Вскоре выйдет второй клип на еще один Мавчин саундтрек «Пісня Лісу» в исполнении Кристины Соловий.

Премьера анимационной ленты «Мавка. Лісова пісня» в украинских кинотеатрах запланирована на 2 марта 2023 года. Это долгострой Animagrad (создатели мультфильма «Викрадена принцеса» 2018 года) по мотивам драмы-феерии Леси Украинки «Лісова пісня». Работа над анимационным фильмом началась еще в 2015 году, с тех пор его переносили несколько раз, а концепция и картинка существенно изменилась, если сравнивать с ранними трейлерами и концепт-артами. Пока «Мавка. Лісова пісня» невольно ассоциируется с известными мультфильмами о принцессе от Disney. Увидим, насколько хорошо в Animagrad получилось передать украинскую айдентику и надеемся, что мультфильм хорошо покажет себя в международном прокате и будет способствовать популяризации Украины и всего украинского в мире.