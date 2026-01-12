Новости Кино 12.01.2026 comment views icon

Создатели "Ты — космос" анонсировали фильм "Тореадоры из Васюковки": бюджет €2,5 млн, события перенесут в независимую Украину

Создатели «Ты — космос» готовят новый фильм. Кинопродакшн ForeFilms начинает работу над экранизацией повести «Тореадоры из Васюковки» Всеволода Нестайко с ориентировочным бюджетом €2,5 млн.

Как сообщает Forbes, это будет первая полноценная экранизация произведения во времена независимой Украины. Переговоры о правах продолжались около полугода, в частности с правообладательницей — дочерью писателя Еленой Максименко. Ключевым вопросом была аутентичность истории, рассказала соучредитель ForeFilms Анна Яценко.

События фильма перенесут из советского периода, в котором была написана трилогия в 1960-1970-х годах, в независимую Украину. Над сценарием уже несколько лет работают авторы идеи и режиссеры проекта Роман Краснощек и Антон Чистяков в сотрудничестве с Максименко. Для обоих это будет дебют в полном метре.

Стоимость прав на экранизацию продюсеры не раскрывают. По оценке Яценко, бюджет фильма «Тореадоры из Васюковки» может достичь €2,5 млн. Часть расходов связана со сложными постановочными сценами. Для сравнения, производство «Ты — космос» стоило 800 000 евро.

«В фильме будет много сложных постановочных сцен, например наводнение в поселке», — говорит Яценко.

По оптимистичному сценарию, съемки могут начаться примерно через полтора года. По словам соосновательницы ForeFilms, проект задуман как семейный и детский фильм.

«Это будет качественный детский контент, которого нам так не хватает», — добавляет она.

«Тореадоры из Васюковки» — первый украинский детский бестселлер. Книга входит в «Особый Почетный список Ганса Кристиана Андерсена» и является частью школьной программы. Ранее произведение экранизировали только один раз в 1965 году, когда Самарий Зеликин снял короткометражную комедию по одному из эпизодов.

Кадры фильма «Теодоры из Васюковки» (1965 год)

Роман Краснощек и Антон Чистяков известны по короткометражным фильмам «Последний день юности» и «Воспитание высотой». А также документальной лентой «Мы дома», где закадровый текст озвучил Стивен Фрай.

ForeFilms основали Анна и Владимир Яценко в 2020 году. Компания работала над фильмами «Люксембург, Люксембург«, «Я и Феликс«, «Отблеск» и «Ты — космос», который стал самым кассовым украинским игровым фильмом 2025 года и взял главную награду Страсбургского кинофестиваля.

