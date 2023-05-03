Фильм «Люксембург, Люксембург» уже третью неделю лидирует в украинском прокате — его просмотрели более 156 тыс. зрителей

Фильм Антонио Лукича «Люксембург, Люксембург», который вышел в украинский прокат 13 апреля, продолжает удерживать пальму первенства уже третью неделю подряд. Об этом свидетельствует статистика кассовых сборов и полные зрительские залы.

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За третий уикенд лента собрала 6,21 млн грн от 40 737 зрителей. Всего же с 12 апреля фильм заработал более 23 млн грн, его просмотрели 156 713 зрителей.

«156 тысяч зрителей за три недели проката – это не только вдвое больше, чем собрал первый фильм Антонио «Мои мысли тихие», но и риск оказаться в списке 10 самых кассовых украинских фильмов всех времен. Что для скромной авторской трагикомедии, которая кроме проката успешно идет еще и на кинофестивалях – вообще какой-то парадокс… Мы благодарны каждому зрителю, каждому украинцу за доверие к авторскому украинскому кино», — говорят продюсеры фильма Владимир Яценко и Анна Яценко.

Напомним, что по результатам первого кинопрокатного уикенда «Люксембург, Люксембург» стал лидером, собрав 5,59 млн грн. В свой второй уикэнд фильм показал еще лучший результат: почти на 1 млн гривен больше, чем в стартовые выходные (6,59 млн грн). В третий уикенд «Люксембург, Люксембург» удержал лидерство.

Фильм «Люксембург, Люксембург» (драма, комедия) рассказывает о братьях-близнецах, которые пытаются разобраться в своей жизни. Вдруг они узнали, что их давно исчезнувший отец заболел в Люксембурге. Так что они отправляются в путешествие, чтобы увидеть его в последний раз. Но будет ли человек, которого они там встретят, таким же крутым папой, каким они его помнят?

Главные роли в ленте «Люксембург, Люксембург» сыграли участники рэп-группы «Курган и Agregat» – братья Рамил и Амил Насировы. В фильме также снимались Наталья Гнитий, Людмила Саченко, Виктор Драпиковский, Дорис Майданюк, Карина Черчевич и другие. Производством картины занимался кинопродакшен ForeFilms, продюсерами выступили Владимир Яценко и Анна Яценко. Это второй полнометражный фильм украинского режиссера Антонио Лукича, известного зрителям по комедии «Мои мысли тихие». Съёмки проходили в 2021 году в Лубнах Полтавской области, Киеве и Люксембурге. Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по кино. Фильм принимал участие в конкурсе «Горизонты» на 79-м Венецианской международном кинофестивале.