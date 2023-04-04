Китайская Space Pioneer успешно вывела на орбиту ракету Тяньлун-2, работающую на жидком топливе

Это первая китайская частная космическая компания, которой удалось достичь орбиты с ракетой на жидком топливе.

Python-розробник з нуля Наші випускники працюють у топових ІТ-компаніях: WIX, Genesis, PDF Filler Хочу в IT!

Тяньлун-2 стартовала с транспортно-монтажной установки в Центре запуска спутников Цзюцюань 2 апреля. Среди полезной погрузки ракеты находился экспериментальный спутник дистанционного зондирования Ai Taikong Kexue. Космические силы США зарегистрировали объект на солнечно-синхронной орбите 478 на 496 км с углом наклона 97,4 градуса.

Трехступенчатая Тяньлун-2 имеет высоту 32,8 метра, диаметр 3,35 метра и способна вывести до 2000 кг груза на низкую околоземную орбиту (LEO) на высоте 200 км или 1500 кг на солнечно-синхронную орбиту (SSO) на высоте 500 км. Первая ступень оснащена тремя газогенераторными двигателями YF-102 с тягой 85 тонн. Ракета использует топливо, очищенное из угля, а не из нефти, сообщает Space Pioneer.

Успешный запуск ракеты на жидком топливе открывает важную веху в развитии коммерческого космического сектора Китая, который активизировался только в конце 2014 года с изменением политики правительства. В 2023 году запланировано более 20 запусков китайских коммерческих ракет. Новые частные пусковые установки также позволят Китаю ускориться в построении космической станции Тяньгун и развертывании национального мегасозвездия спутников.

Space Pioneer говорит, что привлекла около 3 миллиардов юаней ($438 млн) финансирования с момента своего основания в 2018 году. Часть инвесторов связана с государственными организациями – это Китайская международная капитальная корпорация (частично государственная инвестиционная компания), CCB International, принадлежащая Корпорации китайского строительного банка, и CITIC Construction, инженерно-строительное отделение китайской государственной CITIC Group, Чжэцзянский университет. Компания также получила спонсорскую поддержку и инвестиции от города Чжанцзяган, где строит заводы по производству ракет.

Мікросервісна архітектура Курс, який навчить «ділити» одну велику систему на кілька Хочу в IT!

Средства, собранные за два последних раунда финансирования, используют для разработки ракеты-носителя Тяньлун-3 и ее двигателей, строительства необходимых пусковых установок и привлечения специалистов. Space Pioneer говорит, что также разрабатывает собственные керолоксовые двигатели поэтапного сгорания.

Будущая многоразовая двухступенчатая ракета на керолоксе Tianlong-3 сможет поднять до 15 тонн полезного груза на LEO и планирует запускать партии по 60 спутников за один запуск для мегасозвездия связи Guowang LEO в Китае. Long March 5B считается основной пусковой установкой для проекта. Первый запуск Tianlong-3 может состояться в начале 2024 года. С 2025 года компания планирует увеличить частоту до более чем 12 запусков в год.

Интересно, что Space Pioneer начинала с разработки двигателей, работающих на экологически чистом монотопливе. Компания сейчас конкурирует с такими стартапами, как iSpace, OneSpace и Galactic Energy, которые также протестировали или осуществили запуск легких твердотопливных ракет, а также побочных продуктов гигантских государственных предприятий CASC (China Rocket), CASIC (Expace) и Китайской академии наук (CAS Space).

iSpace, OneSpace и Galactic Energy также направляют усилия на разработку альтернативных версий: iSpace создает собственную ракету с металлоксовым двигателем Hyperbola-2, а Galactic Energy разрабатывает двухступенчатую керосиново-кислородную Pallas-1 (предназначенную для транспортировки 5000 килограммов на LEO или 3000 килограммов на SSO). Обе могут быть запущены в 2023 году.

Еще одна фирма Deep Blue Aerospace также испытывает свою многоразовую ракету-носитель Nebula-1. А компания Landspace на прошлой неделе объявила о завершении окончательной сборки своей второй метановой ракеты Zhuque-2, которая попытается исправить неудачи декабрьского запуска.

Главный космический подрядчик Китая CASC также представил концепции многоразовых металлоксовых пусковых установок и работающую на метане версию Long March 9. Главный шанхайский ракетостроительный институт также рассматривает решения по запуску металлокса.

Источник: Space News