Видео дня: ракета-носитель Falcon Heavy, установленная на стартовой площадке LC-39A во Флориде

Ранее мы уже видели ракету-носитель Falcon Heavy на фотографиях – и лежащей в ангаре, и установленной на стартовой площадке, а теперь пришёл черёд видео. Соответствующий ролик, позволяющий совершить облет вокруг ракеты, был опубликован на официальной страничке SpaceX в соцсети Instagram.

Это видео позволяет рассмотреть дизайн внушительную конструкцию этой ракеты более детально. Как мы уже неоднократно отмечали, после ввода в эксплуатацию ракета Falcon Heavy станет самой грузоподъемной из всех ныне действующих. Говоря точнее, на низкую опорную орбиту она сможет выводить до 63,8 на геопереходную орбиту – до 26,7 т, на Марс и на Плутон – до 16,8 т и до 3,5 т соответственно.

More photos of Falcon Heavy on the launch pad → https://t.co/095WHX44BX pic.twitter.com/Z5aE1BUFSt — SpaceX (@SpaceX) January 3, 2018

В описании к видеоролику сказано, что при взлете все 27 маршевых двигателей Merlin 1D (центральный блок и боковые ускорители) смогут создавать тягу порядка 22241 кН, что соизмеримо с суммарной тягой 18 самолетов Boeing 747.

Как уже было отмечено ранее, Falcon Heavy – это, по сути, связка из трех ступеней Falcon 9. Кроме того, это многоразовая ракета. В будущем SpaceX рассчитывает возвращать все три ее составные части, но, вероятно, во время первого запуска возвращение ступеней даже не будет запланировано. Ранее Илон Маск предупреждал о высокой вероятности того, что ракета попросту не достигнет орбиты. Также отметим, Falcon Heavy будет запускаться со спорткаром Tesla Roadster. Собственно, спорткар уже помещен в отсек с полезной нагрузкой внутри носового обтекателя. Если запуск пройдет успешно, ракета отправит автомобиль с включенной на аудиосистеме песней Дэвида Боуи «Space Oddity» в направлении Марса.

«Она будет в космосе миллиарды лет, если не взорвется при взлете», — ранее писал Маск в Twitter.

Ракете еще предстоит пройти статические огневые испытания, в ходе которых будут запущены одновременно все 27 двигателей Merlin 1D, после чего станет известна точная дата запуска. Сам запуск планируется осуществить с площадки LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде, откуда производились запуски в рамках лунной программы «Аполлон».

Кстати говоря, послезавтра, 5 января, SpaceX намерена провести свой первый запуск в этом году – ракета Falcon 9 отправит на орбиту секретный спутник связи Zuma, который первоначально должны были запустить еще в ноябре прошлого года.

Источник: Instagram