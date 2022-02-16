Специалисты iFixit разобрали Steam Deck и поставили консоли за ремонтопригодность 7 баллов из 10

Первые покупатели получат игровую консоль Steam Deck только 28 февраля, но специалисты из iFixit уже ее разобрали и нашли слабые места.

Первичный разбор консоли довольно простой и справиться с ней может каждый. Самым же проблемным оказался аккумулятор устройства. Перед разборкой консоль отправили на рентген, заранее рассмотрев все внутренности.

Крышка консоли держится на восьми винтиках, которые легко раскрутить крестовой отверткой.

Специалисты из iFixit похвалили Valve за аналоговые стики, которые легко заменить. Для их извлечение не требуется распайка, достаточно открутить три винта.

Похвалы удостоился и SSD, который легко отсоединяется и может быть заменен. Накопитель M.2 2230 защищен экраном для предотвращения помех при использовании беспроводной связи. Но в iFixit говорят, что даже версии на 64 ГБ достаточно для геймеров, ведь в консоли есть еще и слот для карт памяти microSD. Хранилище Steam Deck можно расширить даже не вскрывая консоль.

Главным минусом детища Valve названа батарея. Если шлейф питания можно легко отсоединить, сам аккумулятор достать будет сложнее. Он держится на клею и неопытный разборщик может повредить как батарею, так и экран. В iFixit назвали ее Ахиллесовой пятой устройства.

Дисплей также крепится на клею, но снять его проще, используя присоску, промышленный фен и ножик.

В iFixit поставили Steam Deck 7 из 10 в шкале ремонтопригодности. Особо похвалили модульную систему, которая позволяет менять сломанные части.

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Также iFixit сообщил, что стала первым авторизованным продавцом запчастей как для Steam Deck, так и для Valve Index VR Kit. Это значит, что и другие сервисные центры смогут получить запасные детали для ремонта консоли.

Ранее сама Valve опубликовала чертежи Steam Deck для моддеров, которые бы могли как печатать корпус консоли на 3D-принтере в случае поломки, так и создавать собственные варианты корпуса.

Steam Deck работает под управлением ОС SteamOS 3.0 на базе Arch Linux и поддерживает большинство Windows-игр на ОС Linux.

Устройство имеет 7-дюймовый сенсорный экран с соотношением сторон 16:10. Гибридный процессор AMD Zen 2 4c/8t имеет частоту 2,4–3,5 ГГц, а за видео отвечает графический процессор RDNA 2 с восьмью вычислительными блоками и частотой 1,0 ГГц–1,6 ГГц. Оперативная память – 16 ГБ LPDDR5. Всего доступны три версии консоли: с 64 ГБ eMMC, 256 ГБ NVMe SSD или 512 ГБ NVMe SSD. Док-станция продается отдельно.

За самую доступную версию придется отдать $399, среднюю – $529, а старшую версию – $649.