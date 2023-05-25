Spider-Man 2, ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Final Fantasy 16 и Alan Wake 2: главные игры и трейлеры мероприятия Sony PlayStation Showcase

Sony провела мероприятие PlayStation Showcase и анонсировала ряд новых игр для PlayStation 5 и PlayStation VR. Остановимся вкратце на самых интересных проектах и трейлерах.

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Spider-Man 2

В Spider-Man 2 игроки смогут переключаться между персонажами, что позволит заменить Питера Паркера на Майлза Моралеса. Игра выйдет осенью на PS5.

Fairgame$

Haven Studios анонсировала свою первую игру, в которой предстоит заниматься экспроприацией имущества у богатых.

Helldivers 2

Это продолжение шутера с видом сверху, вышедшего в 2015 года. Helldivers 2 выйдет на PlayStation 5 и ПК в 2023 году и, похоже, сохранит оригинальный стиль серии.

Immortals of Aveum

Новый трейлер Immortals of Aveum показывает элементы сюжета и геймплея. Игра выйдет 20 июля на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК.

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Ghostrunner 2

Динамичный платформер от первого лица выйдет на PlayStation 5 до конца этого года.

Phantom Blade 0

Phantom Blade 0 предлагает игрокам сражения на мечах. Дата выхода пока не называется.

Sword of the Sea

Игра от разработчиков Abzu и The Pathless для платформы PlayStation 5. Трейлер показывает, как можно использовать меч вместо скейтборда или доски для серфинга.

The Talos Principle 2

Продолжение игры 2014 года. Серия известна тем, что использует философию и головоломки для создания уникального геймплея. Выход The Talos Principle 2 запланирован на этот год.

Neva

Игра о мечнике и белом волке с рогами выйдет на PlayStation 5 в 2024 году.

Foamstars

Это весёлый шутер, в котором вместо традиционных убийственных и взрывоопасных боеприпасов используются пена, разноцветные пузыри и жидкости.

The Plucky Squire

The Plucky Squire представляет собой игру, выполненную в сеттинге сборника историй.

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Teardown

Воксельная игра, которую кратко можно охарактеризовать, как Minecraft наоборот. Вместо создания предметов из блоков здесь предстоит разрушать всё до основания. Игра уже вышла на ПК, а в этом готу также появится на PlayStation 5 и Xbox Series X.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Konami анонсировала выход ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater на PlayStation 5 и показала соответствующий трейлер.

Towers of Aghasba

Towers of Aghasba — это игра о восстановлении природы некогда красивого мира.

Final Fantasy 16

Накануне релиза, запланированного на 22 июня, разработчики показали новейший сюжетный трейлер Final Fantasy 16.

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Alan Wake 2

Долгожданное продолжение Alan Wake 2010 года выйдет на PlayStation 5 и ПК 17 октября. Игра не будет распространяться на дисках, а только в цифровом формате. На момент релиза заявлена украинская локализация.

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage выйдет 12 октября. Главным персонажем станет Басим, а сюжет разворачивается до событий Assassin’s Creed Valhalla.

Revenant Hill

В Revenant Hill главную роль играет кот по имени Твигс и сообщество, которое его окружает.

Dragon’s Dogma 2

В экшен-RPG Dragon’s Dogma 2 главному герою при помощи союзников предстоит восстановить утраченные воспоминания.

Resident Evil 4

Resident Evil 4 выйдет для PlayStation VR 2. Дата релиза не была объявлена.

Marathon

Marathon – это новый красочный шутер от Bungie, создателя Destiny 2.

Concord

Игра Concord выйдет на PlayStation 5 и ПК в 2024 году. Трейлер выглядит красочно, но раскрывает очень мало информации о проекте.

Gran Turismo

Киноадаптация игр серии Gran Turismo выйдет в августе. В основу сценария адаптации положена реальная история о юном поклоннике Gran Turismo, который в 20-летнем возрасте одерживает победу в серии соревнований Nissan и начинает карьеру профессионального автогонщика.

Project Q

Sony выпустит собственное портативное устройство для удалённой игры. По сути, это контроллер DualSense с 8-дюймовым экраном посередине. Выход устройства ожидается в конце этого года. Также ожидается появление наушников PlayStation.

Источник: polygon