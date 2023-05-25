Spider-Man 2, ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Final Fantasy 16 и Alan Wake 2: главные игры и трейлеры мероприятия Sony PlayStation Showcase

Sony провела мероприятие PlayStation Showcase и анонсировала ряд новых игр для PlayStation 5 и PlayStation VR. Остановимся вкратце на самых интересных проектах и трейлерах.
Spider-Man 2
В Spider-Man 2 игроки смогут переключаться между персонажами, что позволит заменить Питера Паркера на Майлза Моралеса. Игра выйдет осенью на PS5.
Fairgame$
Haven Studios анонсировала свою первую игру, в которой предстоит заниматься экспроприацией имущества у богатых.
Helldivers 2
Это продолжение шутера с видом сверху, вышедшего в 2015 года. Helldivers 2 выйдет на PlayStation 5 и ПК в 2023 году и, похоже, сохранит оригинальный стиль серии.
Immortals of Aveum
Новый трейлер Immortals of Aveum показывает элементы сюжета и геймплея. Игра выйдет 20 июля на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК.
Ghostrunner 2
Динамичный платформер от первого лица выйдет на PlayStation 5 до конца этого года.
Phantom Blade 0
Phantom Blade 0 предлагает игрокам сражения на мечах. Дата выхода пока не называется.
Sword of the Sea
Игра от разработчиков Abzu и The Pathless для платформы PlayStation 5. Трейлер показывает, как можно использовать меч вместо скейтборда или доски для серфинга.
The Talos Principle 2
Продолжение игры 2014 года. Серия известна тем, что использует философию и головоломки для создания уникального геймплея. Выход The Talos Principle 2 запланирован на этот год.
Neva
Игра о мечнике и белом волке с рогами выйдет на PlayStation 5 в 2024 году.
Foamstars
Это весёлый шутер, в котором вместо традиционных убийственных и взрывоопасных боеприпасов используются пена, разноцветные пузыри и жидкости.
The Plucky Squire
The Plucky Squire представляет собой игру, выполненную в сеттинге сборника историй.
Teardown
Воксельная игра, которую кратко можно охарактеризовать, как Minecraft наоборот. Вместо создания предметов из блоков здесь предстоит разрушать всё до основания. Игра уже вышла на ПК, а в этом готу также появится на PlayStation 5 и Xbox Series X.
Metal Gear Solid 3: Snake Eater
Konami анонсировала выход ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater на PlayStation 5 и показала соответствующий трейлер.
Towers of Aghasba
Towers of Aghasba — это игра о восстановлении природы некогда красивого мира.
Final Fantasy 16
Накануне релиза, запланированного на 22 июня, разработчики показали новейший сюжетный трейлер Final Fantasy 16.
Alan Wake 2
Долгожданное продолжение Alan Wake 2010 года выйдет на PlayStation 5 и ПК 17 октября. Игра не будет распространяться на дисках, а только в цифровом формате. На момент релиза заявлена украинская локализация.
Assassin’s Creed Mirage
Assassin’s Creed Mirage выйдет 12 октября. Главным персонажем станет Басим, а сюжет разворачивается до событий Assassin’s Creed Valhalla.
Revenant Hill
В Revenant Hill главную роль играет кот по имени Твигс и сообщество, которое его окружает.
Dragon’s Dogma 2
В экшен-RPG Dragon’s Dogma 2 главному герою при помощи союзников предстоит восстановить утраченные воспоминания.
Resident Evil 4
Resident Evil 4 выйдет для PlayStation VR 2. Дата релиза не была объявлена.
Marathon
Marathon – это новый красочный шутер от Bungie, создателя Destiny 2.
Concord
Игра Concord выйдет на PlayStation 5 и ПК в 2024 году. Трейлер выглядит красочно, но раскрывает очень мало информации о проекте.
Gran Turismo
Киноадаптация игр серии Gran Turismo выйдет в августе. В основу сценария адаптации положена реальная история о юном поклоннике Gran Turismo, который в 20-летнем возрасте одерживает победу в серии соревнований Nissan и начинает карьеру профессионального автогонщика.
Project Q
Sony выпустит собственное портативное устройство для удалённой игры. По сути, это контроллер DualSense с 8-дюймовым экраном посередине. Выход устройства ожидается в конце этого года. Также ожидается появление наушников PlayStation.
Источник: polygon