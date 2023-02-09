Spoiler Alert: хейтеры Джоан Роалинг публикуют сюжетные спойлеры Hogwarts Legacy

Анонс игры Hogwarts Legacy порадовал многих пользователей, но в то же время вызвал волну негодования у других людей. Немалая группа людей намерена (и призывает) бойкотировать игру в надежде послать сообщение Джоан Роулинг.

Хотя автор книг о Гарри Поттере не имеет прямого отношения к игре, она создала мир, в котором происходят действия Hogwarts Legacy и, таким образом, неизбежно выиграет от её продаж. Ещё масла в огонь подлили шутки и высказывания Роулинг в отношении трансгендеров. И теперь трансгендеры и их союзники ополчились против Hogwarts Legacy.

Формально, игра выходит на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК только 10 февраля. Но те игроки, которые оформили предварительный заказ на версию Deluxe Edition, получили доступ к игре на несколько дней раньше. Благодаря этому игра уже смогла побить рекорд по одновременным просмотрам в Twitch. Но ранний доступ также позволил узнать сюжет игры до её «официального» выхода.

И теперь хейтеры публикуют в интернете спойлеры, чтобы заранее рассказать важные сюжетные повороты и тем самым снизить интерес игроков. Ведь многие не захотят проходить игру, если будут знать, что их ждёт впереди или в конце. Сейчас по сети гуляют два сюжетных спойлера (осторожно, по ссылке спойлеры), которые тиражируются трансгендерным сообществом в социальных сетях.

Этих двух спойлеров более чем достаточно, чтобы повлиять на получение игроками удовольствия от сюжетной линии Hogwarts Legacy, и геймеры были в ярости, обнаружив их в Twitter и Facebook ещё до запуска игры.

В свою очередь игроки призывают трансгендеров «не быть мудаками» и не публиковать спойлеры – даже если у них есть претензии к Роулинг, их действия портят удовольствие от игры рядовым пользователям.

Источник: wegotthiscovered