Spotify не передумала добавлять поддержку AirPlay 2 для своего iOS-клиента

Релиз протокола AirPlay 2 состоялся в 2018 году. Он стал доступен вместе с обновлением iOS 11.4. Если сравнивать с первым поколением, в AirPlay 2 появилась поддержка воспроизведения музыки на нескольких устройствах, голосового управления Siri, также улучшилась буферизация. Для того, чтобы приложения поддерживали AirPlay 2, разработчики должны имплементировать фреймворк AVFoundation, инструкция есть на сайте разработчиков Apple. Вместе с тем, необходимо произвести некоторые изменения касательного того, как именно контент предоставляется пользователям. В частности, требуется использовать DRM-защиту для музыки и видео.

It’s easy to criticize a thing like this, but there is actually a technical gap that is very difficult for an audio app with heavy DRM to close when it comes to this feature. You can’t just flip a switch—you have to revisit all your audio processing. I feel the developers’ pain. https://t.co/IrwyIY9Uwn

— Nathan Lawrence 🌈 (@NathanBLawrence) August 6, 2021