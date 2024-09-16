Спрос на iPhone 16 Pro не оправдал ожиданий, тогда как модель Plus заказывают вдвое чаще, — Мин-Чи Куо

Аналитик Мин-Чи Куо изучил предзаказы на новые iPhone 16 и обнаружил, что спрос на профессиональные модели существенно упал по сравнению с годом назад. В то же время стандартные модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus наоборот заказывают чаще.

Для анализа Куо использовал данные с веб-сайтов Apple и «опрос цепи поставок», и вот что получилось в результате:

Спрос на iPhone 16 Pro Max упал на 16% по сравнению с прошлым годом

Спрос на iPhone 16 Pro упал на 27% по сравнению с прошлым годом

Спрос на iPhone 16 Plus вырос на 48% по сравнению с прошлым годом

Спрос на iPhone 16 вырос на 10% по сравнению с прошлым годом

По состоянию на сейчас, модельный ряд iPhone 16 в целом разошелся тиражом в 37 млн единиц — примерно на 12,7% меньше, чем в случае с линейкой iPhone 15 в первые выходные.

Учитывая большую производительность перископической камеры Tetraprism, которую Apple добавляет к модели iPhone 16 Pro в этом году, компания увеличила производство топового смартфона до 6 млн единиц (на 106% больше, чем в прошлом году). По мнению Куо, Apple может запланировать «более агрессивную» стратегию на будущий год, если Apple Intelligence не поможет увеличить поставки iPhone 16 в 2025 году.

«Одним из ключевых факторов более низкого, чем ожидалось, спроса на серию iPhone 16 Pro является то, что основная пусковая точка продаж, Apple Intelligence, недоступна на момент запуска iPhone 16. Кроме того, на китайском рынке продолжается интенсивная конкуренция», — пишет аналитик.

Все четыре модели iPhone 16, а также iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получили 8 ГБ оперативной памяти — в первую очередь для возможности поддерживать Apple Intelligence. В то же время некоторые ключевые ИИ-функции будут доступны только в декабре с версией 18.2 (iOS 18.1 ждем сегодня).

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Источник: 9to5mac, phonearena

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