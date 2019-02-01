Сработало! После снижения цен продажи новых iPhone в китайском интернет-магазине Tmall взлетели на 76%

Позавчера в ответ на первое за долгое время падение продаж глава Apple Тим Кук анонсировал снижение цен на iPhone в странах, чьи национальные валюты ослабли по отношению к американскому доллару. Ждать ли снижения цен на iPhone в Украине, пока неясно, но из Китая уже пришли первые новости об оживлении спроса.

Один из крупнейших интернет-магазинов Китая Tmall в числе первых снизил цены на актуальную линейку iPhone 2018 модельного года. Согласно официальному заявлению Tmall, сразу после снижения цен продажи iPhone выросли на 76%. Да, этот только один магазин, но тенденция очевидна и, вероятнее всего, в других странах скидки сработают точно таким же образом. То есть, покупать iPhone станут больше. Вопрос в том, как быстро спрос снова начнет падать и что еще придумает Apple, чтобы поддерживать его на приемлемом уровне до выхода новой линейки в конце года.

Говоря о скидках, они весьма щедрые. После корректировки цена на старшую модель iPhone Xs Max с 512 ГБ флэш-памяти снизилась на $250, до $1650. Версия с 256 ГБ на накопителе стала стоить $1440, скинув около $200 от изначальной цены. Столько же скинула младшая модель iPhone Xr c 128 ГБ флэш-памяти, котора теперь стоит $830.

Источник: Gizchina