Тим Кук анонсировал снижение цен на iPhone в некоторых странах

Во время конференц-колла после отчета Apple о первом снижение выручки в праздничный период с 2000 года и самом крупном за всю историю падении продаж iPhone глава компании Тим Кук сделал заявление, которое удивит очень многих. Глава Apple признал текущую ценовую политику в отношении iPhone недоскональной и анонсировал снижение цен. Да, сейчас этот шаг выглядит вполне логичным и разумным, но еще недавно никто и подумать не мог, что Apple когда-либо поступит подобным образом. Правда, сразу стоит оговорить, что прямого снижения цен на конкретную сумму не будет — намерена скорректировать цены по какой-то пока непонятной схеме, призванной нивелировать недавние курсовые колебания. И затронет оно только некоторые регионы. Какие именно, пока неизвестно, но совершенно точно, что в США цены на iPhone останутся на прежнем уровне.

Учитывая, что сильнее всего продажи iPhone в денежном выражении просели в Китае и Японии, вполне логичным видится снижение цен на этих рынках. Ресурс Reuters также перечисляет Индию, Бразилию и, внезапно, Россию в списке предполагаемых стран, в которых Apple собирается снизить цены.

Говоря о снижении, как упоминалось выше, это не будет привычное снижение на конкретную сумму. Конкретно от страны будет зависеть то, насколько снизится цена на смартфоны iPhone.

По словам Кука, Apple сейчас переосмысляет ценовую политику на свои смартфоны и планирует отказаться от жесткой привязки к долларовым ценам в пользу более гибкого подхода с установлением цен в местной валюте для каждого региона отдельно. Глава Apple отметил, что устойчивое укрепление доллара США привело к тому, что во многих странах смартфоны iPhone за последний год стали значительно дороже. В качестве примера он привел Турцию — по итогам 2018 года турецкая лира потеряла около 33% стоимости по отношению к американскому доллару. Кук отметил, что развивающие страны наиболее остро ощутили эти курсовые колебания, заявив о стремлении привести цены на iPhone соответствие с тем, что были год назад до скачков курса.

Маловероятно, что Украина войдет в список стран, которые получат более доступные цены на iPhone, но все же небольшой шанс есть.

Остается добавить, что это будет второе снижение цен на iPhone за 12-летнюю историю линейки.

Источник: The Verge