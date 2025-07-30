Среднее время игры в Baldur’s Gate 3 составило «шокирующие» 62+ часа, но 75% не прошли ее до конца

Baldur’s Gate 3 спустя почти два года после релиза продолжает успешно затягивать игроков — среднее время игры составляет более 60 часов.

Директор по издательству Larian Майкл Даус в X (Twitter) уточнил, что цифра даже немного больше: 62 часа 55 минут. При этом, по данным Steam, 75% пользователей не дошли до финала. Игра настолько велика, что чем дальше, тем стремительнее падает процент полученных наград. Например, первый акт завершило менее половины игроков, тогда как туториал прошли 90%.

Причин — несколько. Прежде всего сама продолжительность тайтла: пройти основную историю со всеми квестами, компаньонами и вариантами решений — это уже десятки часов. А если хочется переиграть с другим классом, выбрать новые пути или сменить партию — привет еще лишняя сотня. Игроки в комментариях под твитом Дауса делились своими цифрами: кто-то имеет 300+, кто-то — более 1000 часов.

«Вау, это невероятно! Я предполагаю, что большинство великих игр не удерживают игроков в режиме одиночной игры так долго. Абсолютно заслуженно!» — пишут в комментариях.

The median time played for BG3 on Steam is 62 hours and 55 minutes. Which means that those of you clocking in over 60 hours are just scraping average ❤️ https://t.co/IPAbusiJh9 — Very AFK (@Cromwelp) July 29, 2025

Кроме того, Baldur’s Gate 3 до сих пор получает регулярные обновления. Например, последний патч принес новые классы, (ограниченную) поддержку модов и кроссплей. Даже через два года после релиза там находят секреты, например, подобные «коровьему уровню» из Diablo. Именно поддержка после релиза — то, чего не хватает многим современным RPG, но здесь разработчики заботятся об аудитории. Так что фанаты Baldur’s Gate знают, что провести 60 часов в этой игре — лишь разминка перед полноценным прохождением.

Источник: Larian Studios