Игры Новости 30.07.2025 comment views icon

Среднее время игры в Baldur’s Gate 3 составило «шокирующие» 62+ часа, но 75% не прошли ее до конца

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Среднее время игры в Baldur’s Gate 3 составило «шокирующие» 62+ часа, но 75% не прошли ее до конца

Baldur’s Gate 3 спустя почти два года после релиза продолжает успешно затягивать игроков — среднее время игры составляет более 60 часов.

Директор по издательству Larian Майкл Даус в X (Twitter) уточнил, что цифра даже немного больше: 62 часа 55 минут. При этом, по данным Steam, 75% пользователей не дошли до финала. Игра настолько велика, что чем дальше, тем стремительнее падает процент полученных наград. Например, первый акт завершило менее половины игроков, тогда как туториал прошли 90%.

Причин — несколько. Прежде всего сама продолжительность тайтла: пройти основную историю со всеми квестами, компаньонами и вариантами решений — это уже десятки часов. А если хочется переиграть с другим классом, выбрать новые пути или сменить партию — привет еще лишняя сотня. Игроки в комментариях под твитом Дауса делились своими цифрами: кто-то имеет 300+, кто-то — более 1000 часов.

«Вау, это невероятно! Я предполагаю, что большинство великих игр не удерживают игроков в режиме одиночной игры так долго. Абсолютно заслуженно!» — пишут в комментариях.

Кроме того, Baldur’s Gate 3 до сих пор получает регулярные обновления. Например, последний патч принес новые классы, (ограниченную) поддержку модов и кроссплей. Даже через два года после релиза там находят секреты, например, подобные «коровьему уровню» из Diablo. Именно поддержка после релиза — то, чего не хватает многим современным RPG, но здесь разработчики заботятся об аудитории. Так что фанаты Baldur’s Gate знают, что провести 60 часов в этой игре — лишь разминка перед полноценным прохождением.

Источник: Larian Studios

Популярные новости

В Индии ограничат кондиционеры температурой 20°C для экономии электроэнергии
«1080 Ti должна была стать звездой, а RTX 5050 украла шоу»: ютубер хотел доказать превосходство старого флагмана, но получилось наоборот
Ученые обратили квантовую запутанность и открыли новый закон квантовой физики
Intel выпала из десятки полупроводниковых компаний, ей поздно догонять гигантов ИИ, — CEO Лип-Бу Тан
«Способствует жестоким репрессиям»: Кристофер Нолан попал в скандал из-за съемок «Одиссеи» в оккупированном городе
Первый тест AMD Ryzen Z2 Extreme в консоли MSI Claw A8 — превосходит Ryzen AI 9 HX 370
В этой маленькой стране 76% новых авто электрические, и она не в Европе
Ученые нашли отличие психопатов — меньший мозг, чем у обычных людей
Epic Games Store запустил бесплатную раздачу 2-х игр — с известным психоделическим платформером 2023 года
Marvel не сдается: в ближайшие годы выйдут как минимум 14 фильмов и сериалов MCU (полный список + даты выхода)
Новые сцены из фильма «Трон: Арес» — на Comic-Con показали зрелищные погони и подтвердили главную сюжетную интригу
OpenAI представила ChatGPT Agent, который захватит ваш компьютер и будет делать все за вас
LG Smart Monitor Swing 32″ 4K — мониторы шагают по миру на ножке с колесами
Google «засветил» всю линейку Pixel 10
Статистика Steam не отражает реальной популярности игры, — разработчик Test Drive с онлайном 288 игроков
Забыли как выглядит iPhone? Apple случайно прорекламировала Samsung Galaxy Flip7 на своей официальной странице
Ютуберу «светит» трехлетнее заключение за обзоры портативных консолей для ретро-игр
Новый электрокроссовер BYD Sealion 06 — 605 км хода, 388 л.с. и холодильник за $21 тыс.
Аэрогель делает соленую воду пригодной для питья — на этот раз эффективно
Nintendo представила актеров фильма Legend of Zelda — забудьте о фан-кастах и звезде «Эйфории»
Люди, лошади и паркур. Вышел новый трейлер Mafia: The Old Country, которая все больше напоминает Uncharted
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить