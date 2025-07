Среднее время игры в Baldur’s Gate 3 составило «шокирующие» 62+ часа, но 75% не прошли ее до конца

Baldur’s Gate 3 спустя почти два года после релиза продолжает успешно затягивать игроков — среднее время игры составляет более 60 часов.

Директор по издательству Larian Майкл Даус в X (Twitter) уточнил, что цифра даже немного больше: 62 часа 55 минут. При этом, по данным Steam, 75% пользователей не дошли до финала. Игра настолько велика, что чем дальше, тем стремительнее падает процент полученных наград. Например, первый акт завершило менее половины игроков, тогда как туториал прошли 90%.

Причин — несколько. Прежде всего сама продолжительность тайтла: пройти основную историю со всеми квестами, компаньонами и вариантами решений — это уже десятки часов. А если хочется переиграть с другим классом, выбрать новые пути или сменить партию — привет еще лишняя сотня. Игроки в комментариях под твитом Дауса делились своими цифрами: кто-то имеет 300+, кто-то — более 1000 часов.

The median time played for BG3 on Steam is 62 hours and 55 minutes. Which means that those of you clocking in over 60 hours are just scraping average ❤️ https://t.co/IPAbusiJh9

