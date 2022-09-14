США ограничивают экспорт оборудования для производства чипов в Китай

Администрация президента США Джо Байдена готовит новые, более жёсткие ограничения в отношении китайской отрасли производства чипов. Министерство торговли США намерено ограничить передачу соответствующих технологий и ноу-хау в Китай.

Так, ведомство направило письма американским компаниям KLA Corp, Lam Research Corp и Applied Materials Inc. В этих письмах содержится распоряжение прекратить экспорт в Китай машин и оборудования, необходимого для производства полупроводниковых компонентов по техпроцессу менее 14 нанометров. Продолжать сотрудничество с Китаем в этом вопросе смогут лишь те компании, которые получат надлежащую экспортную лицензию.

Напомним, несколько недель назад США ограничили продажу новейших графических чипов NVIDIA и AMD в рф и Китай. Новые ограничения являются более строгими и повлияют на всю полупроводниковую отрасль Китая. Правительство США использует «информационные» письма, чтобы избежать длительного процесса формирования нормативной базы и быстрее ввести новые меры контроля. Однако такие ограничения распространяются только на те компании, которые получают письмо, а не на всю отрасль.

Многие другие компании также активно обсуждают и отслеживают возможные экспортные ограничения. Например, Intel и Cerebras Systems выпускают ускорители ИИ, схожие с теми, что предлагают NVIDIA и AMD. В то же время Dell, HPE и Supermicro предлагают серверное оборудование, оснащённое GPU NVIDIA A100. На их сотрудничество с Китаем также могут быть наложены ограничения.

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Хотя официальная позиция правительства ещё не раскрыта, высокопоставленный чиновник заявил, что «как правило» Министерство торговли стремится «кодифицировать любые ограничения, содержащиеся в информационных письмах, с нормативными изменениями». Администрация Байдена намерена ограничить Китай в его способности создавать передовые вычислительные технологии без внешней помощи. Хотя эти усилия могут быть бессмысленными, поскольку азиатский полупроводниковый гигант SMIC, по-видимому, уже может производить чипы на базе 7-нанометрового производственного процесса.

Источник: techspot