США окончательно конфисковали более $400 млн в биткоинах у криптомиксера Helix

Министерство юстиции США завершило одну из крупнейших криптовалютных конфискаций в истории: государству окончательно переданы активы на более чем $400 млн. Речь идет о биткоинах, недвижимости и финансовых счетах, связанных с даркнет-сервисом Helix.





Эти активы использовались для отмывания средств, полученных с нелегальных онлайн-рынков.Helix работал в даркнете с 2014 по 2017 год и предоставлял услуги так называемого криптомиксера. Такие сервисы перемешивают транзакции разных пользователей, чтобы усложнить отслеживание происхождения средств в блокчейне. В случае Helix эти инструменты использовались преимущественно для сокрытия доходов от незаконной торговли в интернете. По данным следствия, за время работы сервис обработал не менее 354 468 биткоинов. На момент проведения операций их стоимость оценивалась примерно в $300 млн.

Helix был технически интегрирован с крупнейшими даркнет-маркетплейсами того периода через API, что позволяло пользователям выводить криптовалюту напрямую через миксер.

Сервисом руководил Ларри Дин Гармон. В августе 2021 года он признал вину в сговоре с целью отмывания денег. Следствие установило, что Гармон также создал поисковую систему Grams для даркнета и контролировал финансовые потоки на сотни миллионов долларов. В ноябре 2024 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы с последующим надзором и постановил конфисковать связанные с деятельностью активы. Максимально ему грозило до 20 лет заключения, однако наказание было смягчено из-за сотрудничества со следствием, в частности показания по делу основателя миксера Bitcoin Fog Романа Стерлингова.

Окончательное судебное решение, принятое в конце января 2026 года, юридически закрепило право собственности правительства США на все изъятые активы. Таким образом конфискация была формально завершена. На примере Helix американская власть демонстрирует жесткий подход: если криптосервис используется как инфраструктура для отмывания денег, государство готово не только преследовать операторов, но и полностью изымать накопленные активы. Напоминаем, что криптомиксеры — это сервисы, которые принимают криптовалюту от многих пользователей «перемешивают» транзакции между собой и возвращают средства на новые адреса. Цель таких сервисов — усложнить или сделать невозможным отслеживание средств.

История Helix разворачивается на фоне более широких дискуссий вокруг криптомиксеров в США. В декабре президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность помилования Кеонна Родригеса, сооснователя сервиса Samourai Wallet, которого ранее приговорили к пяти годам заключения за отмывание средств и незаконную денежную деятельность. Параллельно продолжается дело разработчика Tornado Cash Романа Сторма, который был признан виновным по статьям, связанными с отмыванием денег и санкциями, и ожидает приговора. Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин публично выступил в его защиту, подчеркивая, что инструменты приватности сами по себе не должны автоматически считаться преступными.





