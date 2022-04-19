США отказываются от противоспутниковых испытаний в космосе и призывают другие страны присоединиться к инициативе

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что страна не будет проводить противоспутниковые испытания и использовать ракеты наземного базирования для уничтожения спутников на орбите. Харрис также призвала другие страны взять на себя такое же обязательство, назвав его новой «нормой ответственного поведения в космосе».

Такое заявление было сделано спустя полгода после испытания россией противоспутниковой системы, когда ракетой был уничтожен спутник «Космос-1408». Облако космического мусора из более чем 1500 отслеживаемых обломков и более мелких объектов заставило астронавтов на МКС эвакуироваться к спускаемые капсулы на случай столкновения и разгерметизации.

После инцидента в США, НАТО и ЕС осудили испытания. Теперь Соединенные Штаты предлагают вообще отказаться от тестирования противоспутниковых систем в космосе. Ранее ни одна страна не призывала к введению моратория на подобные испытания, и эксперты считают, что такой шаг был вызван именно поведением россии.

«Я думаю, что это действительно мощный шаг. США — первая страна, сделавшая подобное заявление, и я очень надеюсь, что другие страны последуют их примеру — которые уже испытали противоспутниковое оружие в космосе, и те, кто этого не сделал». Виктория Самсон, эксперт по военному космосу в аналитическом центре Secure World Foundation

До сих пор ни одна страна фактически не использовала противоспутниковую технологию для вывода из строя космического корабля другой страны. Вместо этого четыре страны испытывали на своих собственных спутниках. россия тестировала технологию много лет, но успешно уничтожила спутник только в ноябре 2021-го. Индия сбила один из собственных спутников в 2019 году, создав несколько сотен обломков, половина из которых уже сгорела в атмосфере. А в 2007 году Китай уничтожил свой вышедший из строя метеоспутник Fengyun-1C, создав тысячи фрагментов. Некоторые из этих обломков до сих пор находятся на орбите и вызывают проблемы.

США в последний раз испытали противоспутниковую технологию еще в 2008 году в рамках миссии под названием «Burning Frost». Стратегическое командование США запустило ракету по распадающемуся спутнику-шпиону из Национального разведывательного управления. Тогда сослались на то, что спутник содержал токсичное топливо гидразин, и уничтожение спутника было мерой безопасности для предотвращения его падения в атмосферу Земли.

Теперь администрация Байдена официально заявляет о желании свернуть программу и призывает другие страны сделать то же самое. В мае Организация Объединенных Наций также созывает рабочую группу открытого состава, которой поручено установить «нормы, правила и принципы ответственного поведения» в космосе. Одной из тем, которыми занимается группа, являются события, связанные с образованием мусора, вызванные преднамеренным уничтожением космических аппаратов на орбите.