Стали известны цены новых бюджетных смартфонов Samsung Galaxy M: от $113 за Galaxy M10 до $183 за Galaxy M20

Чуть позже сегодня состоится официальный анонс первых представителей новой линейки недорогих смартфонов Samsung Galaxy M, идущей на смену самой продаваемой серии Galaxy J. О смартфонах Samsung Galaxy M, которые должны быть достаточно интересными по соотношению цены и параметров аппаратами, мы уже не раз писали. В ожидании анонса предлагаем взглянуть на предполагаемые цены грядущих новинок.

Источник приводит цены разных модификаций моделей Galaxy M10 и M20 (M30 с весьма емкой батареей на 5000 мА·ч ожидается чуть позже), которые и будут представлены сегодня на специальном мероприятии в Индии. Мы уже писали, что именно эта страна является первоочередной для Galaxy M.

Итак, по данным источника, самая младшая модель Galaxy M10, оснащенная дисплеем диагональю 6,2 дюйма с каплевидным вырезом под фронтальную камеру и SoC Samsung Exynos 7872, будет стартовать с отметки $113. Это можно считать достаточно привлекательной ценой для аппарата начального уровня, хотя объемы ОЗУ и энергонезависимой памяти в данном случае составят 2 и 16 ГБ. С другой стороны, есть модификация с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, которая будет стоить не сильно дороже — $127. Сдвоенная камера M10 будет оснащена сенсорами изображения разрешением 13 и 5 Мп, а емкость аккумулятора составит 3400 мА•ч.

Стоящая рангом выше модель Galaxy M20 на SoC Samsung Exynos 7885 оснащена экраном Infinity-V диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей. Разумеется, она будет дороже, но не сильно. Так, за базовый вариант с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти придется заплатить $155, а версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценена в $183. Напомним, основная камера здесь будет сдвоенной: главный модуль построен на сенсоре разрешением 13 Мп с объективом с диафрагмой F/1,9, а дополнительный — на 5-Мп сенсоре и объективом с диафрагмой F/2,2. Емкость АКБ M20 составит 5000 мА·ч.

Предполагается, что цены на смартфоны Galaxy M в других странах не будут особо отличаться от цен для индийского рынка.

Из коробки оба смартфона будут работать под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой One UI, а обновление до Android 9.0 Pie выйдет только в августе этого года.

Источник: Twitter