Стандартная гарантия Apple больше не распространяется на трещины дисплея iPhone и Apple Watch

В этом месяце Apple внесла заметные изменения в политику ремонта и стандартной гарантии для iPhone и Apple Watch. Apple больше не покрывает «одиночные трещины» по стандартной гарантии на iPhone и Apple Watch. Вместо этого этот ремонт теперь рассматривается как претензии по «случайному повреждению», и пользователи обязаны платить за него.

До этого месяца политика Apple для пользователей iPhone и Apple Watch заключалась в том, чтобы покрывать случаи одноразового повреждения в виде трещины по стандартной гарантии. Это правило действовало при условии, что на устройстве, на котором обнаружилась трещина, не было видимых других повреждений или четкой точки удара.

Однако в обновлениях, распространенных на этой неделе среди заведений Apple Store и Apple Authorized Service Provider, Apple обновила свою политику, заявив, что все случаи единичных трещин больше не покрываются гарантией. Когда клиент сообщает об одной волосяной трещине как о проблеме, авторизованный сервис или магазин обязан рассматривать это как заявление о случайном повреждении.

Итак, чтобы избавиться от тонкой трещины, владельцам смартфонов и умных часов Apple придется заплатить за ремонт, даже если на устройстве нет других повреждений или точек удара. Сейчас изменения касаются только iPhone и Apple Watch. Apple все еще покрывает ремонт единичных трещин по гарантии на iPad и Mac.

Apple не сообщила никакой конкретной причины этого изменения. Исторически эта политика всегда была несколько разрозненной в своем применении. Некоторые магазины и ремонтные мастерские были более снисходительными, чем другие. Однако с этим изменением мастерские больше не имеют такой гибкости.

Источник: 9to5mac

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