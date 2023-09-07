Новости Игры 07.09.2023 в 14:29

Starfield в день релиза привлекла более миллиона одновременных игроков

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Starfield в день релиза привлекла более миллиона одновременных игроков

Starfield — первая новая игровая вселенная Bethesda Softworks более чем за 25 лет. В этот раз компания обратился к научной фантастике и отправила игроков в космос, и похоже, что это приносит дивиденды.

Как сообщил в соцсети X (ранее Twitter) генеральный директор Microsoft Gaming и руководитель Xbox Фил Спенсер, более миллиона игроков одновременно запускали Starfield в день релиза:

«Сегодня количество одновременных игроков в Starfield превысило 1 миллион на всех платформах».

Только в Steam в Starfield одновременно играли почти 270 тис. Пользователей этой платформы.

Starfield в день релиза привлекла более миллиона одновременных игроков

Спенсер продолжил:

«Спасибо всем игрокам, которые помогли нам достичь этой важной вехи, и поздравляем @BethesdaStudios».

Посты
Compaq Presario 1200 - моє перше знайомство з ноутбуками
Starfield в день релиза привлекла более миллиона одновременных игроков
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

ydri

автор

Starfield — важная игра для Microsoft Xbox. На протяжении последнего десятилетия компанию довольно жестко критиковали за снижение общего качества и стабильности игр. В ответ на эту обратную связь Microsoft вложила значительные средства в создание своей собственной студии, купив Bethesda Softworks и ее дочерние студии, такие как id Software (авторы DOOM) и Machine Games (разработчики Wolfenstein). Microsoft уже начала видеть плоды своих трудов. Игры Hi-Fi Rush от Tango Gameworks и Starfield хорошо воспринимаются игроками. Хотя Minecraft Legends и Redfall не смогли достичь показателей, на которые надеялась компания.

Источник: windowscentral

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
S.T.A.L.K.E.R versus S.T.A.L.K.E.R 2
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg

Назар Яворський

mr.Karter

Посты
Що таке jRPG (японські рольові ігри) з елементами симуляції життя
https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Santolege Santolege

Безробітний

Посты
Аварійне джерело живлення на всі випадки життя — FlashFish P60
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp

Єгор Ді

автор

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить