Starfield в день релиза привлекла более миллиона одновременных игроков

Starfield — первая новая игровая вселенная Bethesda Softworks более чем за 25 лет. В этот раз компания обратился к научной фантастике и отправила игроков в космос, и похоже, что это приносит дивиденды.

Как сообщил в соцсети X (ранее Twitter) генеральный директор Microsoft Gaming и руководитель Xbox Фил Спенсер, более миллиона игроков одновременно запускали Starfield в день релиза:

Только в Steam в Starfield одновременно играли почти 270 тис. Пользователей этой платформы.

Спенсер продолжил:

Starfield exceeded 1 million concurrent players across all platforms today. Thanks to all the players who helped us reach this great milestone and congrats to the @BethesdaStudios https://t.co/5jFaCyPz4G

— Phil Spencer (@XboxP3) September 7, 2023