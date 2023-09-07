Starfield в день релиза привлекла более миллиона одновременных игроков

Starfield — первая новая игровая вселенная Bethesda Softworks более чем за 25 лет. В этот раз компания обратился к научной фантастике и отправила игроков в космос, и похоже, что это приносит дивиденды.

Как сообщил в соцсети X (ранее Twitter) генеральный директор Microsoft Gaming и руководитель Xbox Фил Спенсер, более миллиона игроков одновременно запускали Starfield в день релиза:

«Сегодня количество одновременных игроков в Starfield превысило 1 миллион на всех платформах».

Только в Steam в Starfield одновременно играли почти 270 тис. Пользователей этой платформы.

Спенсер продолжил:

«Спасибо всем игрокам, которые помогли нам достичь этой важной вехи, и поздравляем @BethesdaStudios».

Starfield exceeded 1 million concurrent players across all platforms today. Thanks to all the players who helped us reach this great milestone and congrats to the @BethesdaStudios https://t.co/5jFaCyPz4G — Phil Spencer (@XboxP3) September 7, 2023

Starfield — важная игра для Microsoft Xbox. На протяжении последнего десятилетия компанию довольно жестко критиковали за снижение общего качества и стабильности игр. В ответ на эту обратную связь Microsoft вложила значительные средства в создание своей собственной студии, купив Bethesda Softworks и ее дочерние студии, такие как id Software (авторы DOOM) и Machine Games (разработчики Wolfenstein). Microsoft уже начала видеть плоды своих трудов. Игры Hi-Fi Rush от Tango Gameworks и Starfield хорошо воспринимаются игроками. Хотя Minecraft Legends и Redfall не смогли достичь показателей, на которые надеялась компания.

Источник: windowscentral