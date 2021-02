Илон Маск рассказал об обезьяне с имплантированным в мозг чипом Neuralink, способной играть в видеоигры силой мысли

Илон Маск пообещал показать видео с обезьянами, играющими в видеоигры, в ближайшее время (месяц или около того). Также он напомнил, что в конечном итоге Neuralink рассчитывает исправлять с помощью чипов серьезные повреждения головного и спинного мозга, вплоть до восстановления полной подвижности людей.

Остается добавить, что это будет уже не первая подобная демонстрация технологии Neuralink на животных — в 2020 году работу новейшей версии нейроинтерфейса показали на свинье Гертруде: с помощью вживленного чипа удалось считать активность нейронов ее мозга со всех каналов. Также в презентации участвовала другая свинья, которой также вживляли электроды, а потом извлекли без вреда для животного.

Ранее Neuralink говорила о планах перейти к первым испытаниям нейроинтерфейса на людях в конце 2020 года. Пока испытания на людях не проводились, хотя Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США определило его как прорывное устройство, утвердив программу, которая позволит разработчикам получать обратную связь от регулятора на протяжении всего процесса разработки.

Также можно вспомнить, что в 2017 году Илон Маск обещал коммерческие нейроинтерфейсы для связи мозга с компьютером за 8-10 лет, а устройства медицинского назначения – за четыре. В другом старом интервью он говорил о необходимости объединения «биологического и цифрового интеллектов» как о следующем логическом этапе развития человечества.

Одновременно Neuralink опубликовала в соцсетях рекрутинговый промо-ролик, а Маск отдельно от себя пригласил на работу в Neuralink. По состоянию на конец августа 2020 года в Neuralink работало около 100 человек и тогда говорилось о намерении в итоге увеличить штат до 10 000 человек.

Please consider working at Neuralink!

Short-term: solve brain/spine injuries

Long-term: human/AI symbiosis

Latter will be species-level important

Work at either at our Bay Area or Austin locations https://t.co/LPzDrWO8h3

— Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2021