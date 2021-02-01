Илон Маск рассказал об обезьяне с имплантированным в мозг чипом Neuralink, способной играть в видеоигры силой мысли

В рамках сегодняшней конференции в приложении Clubhouse, где проводят закрытые встречи по приглашениям, Илон Маск затронул не только тему криптовалют, но также вкратце рассказал о последних успехах нейротехнологического стартапа Neuralink, занимающегося разработкой высокотехнологического нейроинтерфейса для связи мозга с компьютером.

По словам Илона Маска, команда Neuralink провела успешную операцию по вживлению беспроводного микрочипа в мозг обезьяны и теперь она может силой мысли играть в видеоигры. Основатель Neuralink подчеркнул, что обезьянка «счастлива», а имплант «незаметен».

«‎У нас есть обезьянка с беспроводным чипом-имплантом в черепе с крошечными проводками, и она может играть в видеоигры с помощью своего разума. Вы не видите, где находится имплант, а сама обезьянка — счастлива. У нас самые лучшие условия для содержания обезьянок в мире, и мы хотим, чтобы в будущем они могли играть в мысленный пинг-понг друг с другом». Илон Маск, сооснователь Neuralink

Илон Маск пообещал показать видео с обезьянами, играющими в видеоигры, в ближайшее время (месяц или около того). Также он напомнил, что в конечном итоге Neuralink рассчитывает исправлять с помощью чипов серьезные повреждения головного и спинного мозга, вплоть до восстановления полной подвижности людей.

«Это похоже на [трекер] Fitbit с крошечными проводами на вашем черепе», — так Илон Маск описывал технологию на недавней презентации Neuralink.

Остается добавить, что это будет уже не первая подобная демонстрация технологии Neuralink на животных — в 2020 году работу новейшей версии нейроинтерфейса показали на свинье Гертруде: с помощью вживленного чипа удалось считать активность нейронов ее мозга со всех каналов. Также в презентации участвовала другая свинья, которой также вживляли электроды, а потом извлекли без вреда для животного.

Ранее Neuralink говорила о планах перейти к первым испытаниям нейроинтерфейса на людях в конце 2020 года. Пока испытания на людях не проводились, хотя Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США определило его как прорывное устройство, утвердив программу, которая позволит разработчикам получать обратную связь от регулятора на протяжении всего процесса разработки.

Также можно вспомнить, что в 2017 году Илон Маск обещал коммерческие нейроинтерфейсы для связи мозга с компьютером за 8-10 лет, а устройства медицинского назначения – за четыре. В другом старом интервью он говорил о необходимости объединения «биологического и цифрового интеллектов» как о следующем логическом этапе развития человечества.

Одновременно Neuralink опубликовала в соцсетях рекрутинговый промо-ролик, а Маск отдельно от себя пригласил на работу в Neuralink. По состоянию на конец августа 2020 года в Neuralink работало около 100 человек и тогда говорилось о намерении в итоге увеличить штат до 10 000 человек.