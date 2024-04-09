Маск предсказал появление AGI (умнее самого умного человека) через два года и назвал китайских автопроизводителей «наиболее конкурентными»

В конце 2023 года CEO NVIDIA Дженсен Хуанг спрогнозировалчто искусственный интеллект сможет конкурировать с человеком через 5 лет. А теперь Илон Маск, известный своими «очень точными прогнозами» поделился собственной оценкой — владелец Tesla и SpaceX ожидает появления полноценного AGIумнее самого умного человека, в следующем году или к 2026 году максимум.

О временных рамках разработки AGI

В пространном интервью во время трансляции на X/Twitter Spaces, которая проходила с многочисленными техническими проблемами, Илон Маск рассказал генеральному директору Фонда национального благосостояния Норвегии Николаю Тангену, что развитие ИИ упирается в доступную электроэнергию, и это станет решающим в следующие год-два. Он также заявил, что следующая версия чатбота xAI Grok будет обучена к маю.

«Если рассматривать AGI (общий искусственный интеллект) как умнее самого умного человека, то, по моему мнению, это, вероятно, такой появится в следующем году, в течение двух лет», — сказал Маск, отвечая на вопрос о временных рамках разработки AGI.

Эксцентричный миллиардер также пожаловался, что нехватка передовых чипов срывает обучение модели Grok 2 и в настоящее время является основным сдерживающим фактором. По словам Маска, для обучения модели Grok 2 понадобилось около 20 000 графических процессоров Nvidia H100, а для Grok 3 и последующих версий — по меньшей мере 100 000 чипов Nvidia H100.

Ранее Илон Маск, который также является соучредителем OpenAI, вместе с другими экспертами призывали на полгода приостановить разработку нейрогенеративных моделей, мощнее OpenAI GPT-4 — чтобы ненароком не создать Скайнет. Через некоторое время Илон Маск создал собственный ИИ-стартап xAI, несколько раз «наехал» на OpenAI и Microsoftа потом взял и подал в суд на компанию-разработчика ChatGPT и ее директора Сэма Альтмана за отказ от первоначальной миссии — разрабатывать ИИ на благо человечества, а не ради прибыли. OpenAI отрицает эти обвинения. Можно также вспомнить историюкак Илон Маск хотел возглавить OpenAI в 2018 году, но получил отказ, обиделся и отменил обещанное финансирование.

Об электромобилях и конкуренции с BYD и другими

Говоря об электромобилях, Маск повторил, что китайские автопроизводители являются «наиболее конкурентными в мире» и создают «самые большие конкурентные вызовы» для Tesla. Ранее он предупреждал, что китайские конкуренты уничтожат глобальных конкурентов без торговых барьеров. Что интересно, до того, как изменить свое мнение о китайских автопроизводителях, Илон Маск высмеивал автомобили BYD.

Маск также упомянул профсоюзную забастовку в Швеции против Tesla в конце 2023 года и обратился к организаторам со словами: «Я думаю, что шторм на этом фронте прошел». В ответ Танген сообщил, что Норвежский суверенный фонд благосостояния с капиталом в 1,5 триллиона долларов, один из крупнейших акционеров Tesla, встретился с главой компании в прошлом месяце и получил обновленную информацию о ситуации.

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Маск также обратился к профсоюзной забастовке в Швеции против Tesla, сказав: «Я думаю, что шторм на этом фронте прошел».

Танген сообщил, что Фонд национального благосостояния Норвегии с капиталом в 1,5 триллиона долларов, один из крупнейших акционеров Tesla, встретился с главой компании в прошлом месяце и получил обновленную информацию о ситуации.

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