Steam продает набор украинских инди-игр для поддержки ВСУ и разработчиков

В магазине Steam появился набор UKRAINIAN INDIE GAMES BUNDLE, в который входят 11 игр от 11 украинских разработчиков. Сборник игр отдают со скидкой 50% за 446 грн. Стоимость всех товаров по отдельности – 901 грн.

Все средства от продажи набора Steam переведет ВСУ, а также родным и близким разработчиков.

В наборе представлены экшены, приключения, гонки, симуляторы, стратегии и ролевые игры. Часть из них в раннем доступе.

Самая дорогая игра в наборе – The God Unit – стоит 169 грн, а самая дешевую – FoxTail – отдают за 20 грн.

Подобная акция была также на itch.io, где собирали деньги в поддержку Украины, продавая пакет из 991 игры. Минимальная стоимость была $10, но все желающие могли пожертвовать больше.