Стоимость билета на первые коммерческие поезда Hyperloop в Индии может оказаться ниже $150

Компания Virgin Hyperloop One, которая помогает Омеляну с реализацией проекта строительства тестового трека Hyperloop, сотрудничает и с другими странами, обсуждая планы строительства полноценный линий Hyperloop. Кроме Саудовской Аравии и ОАЕ, Virgin Hyperloop One, как известно, нацелена на Индию.

Напомним, соглашение между Virgin Hyperloop One и властями индийского штата Махараштра предусматривает строительство пассажирской ветки, которая соединит мегаполис Мумбаи с городом Пуна, причем маршрут должен пролегать через международный аэропорт Мумбаи. Ранее говорилось, что демонстрационный участок откроют в 2021 году, а полностью вся ветка будет готова к 2028 году. Новые данные указывают на то, «вакуумные» поезда Hyperloop начнут курсировать в Индии к 2025 году.

Но куда интереснее данные касательно предполагаемой стоимость проезда на Hyperloop по маршруту Мумбаи – Пуна (160 км). Как сообщается, стоимость проезда может оказаться ниже $150. При более высокой цене могут возникнуть серьезные проблемы с окупаемостью. Сейчас в эту сумму обойдется покупка авиабилета в эконом-класс на один из рейсов Мумбаи – Пуна через неделю. При этом путешествие поездом премиум-класса на расстояние 90 км примерно в десять раз дешевле ($17). Но, похоже, Virgin Hyperloop One настроена серьезно.

В интервью Bloomberg соучредитель и главный технический директор Virgin Hyperloop One Джош Гигель сказал, что конечная цель компании – создать в Индии национальную сеть маршрутов высокоскоростных поездов Hyperloop общей протяженностью более 1 тыс. км, а маршрут Мумбаи – Пуна станет своего рода демонстрацией технологии.

Напомним, в прошлом месяце Virgin Hyperloop One демонстрировала новый рабочий прототип пассажирской капсулы Vision 2030 Hyperloop Pod.

Источник: Bloomberg