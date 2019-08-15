Стоимость электромобиля Tesla Model 3 в Южной Корее стартует с отметки всего $26 тыс. благодаря государственным льготам





Компания Tesla запустила официальные продажи электромобиля Tesla Model 3 в Южной Корее, при этом благодаря субсидиям стоимость этой модели для конечного покупателя будет стартовать с отметки всего $26 тыс.

Отметим, что ранее корейские покупатели электромобилей бренда не имели доступ к подобным льготам от государства, которые могли доходить до $21 тыс. (26 млн вон). При этом причина в отказе заключалась в достаточно странных правилах, по которым «льготный» электромобиль должен полностью заряжаться менее чем за 10 часов от стандартной розетки.

Естественно, Tesla Model 3 с батареями емкостью от 50 кВтч до 75 кВтч не укладывалась в этот норматив, так как была изначально рассчитана на зарядку в скоростных станциях мощностью до 250 кВт. В таких условиях преимущество получали электромобили с небольшим запасом хода, которые успевали зарядить свои батареи даже от стандартной сети. Осознав проблему, правительство изменило правило, что позволило вписать электромобили Tesla в льготную программу.

Таким образом, стоимость электромобиля Tesla Model 3 в Южной Корее стартует с отметки $43 тыс. (52 млн вон), однако благодаря субсидии в размере $7,4 тыс. (9 млн вон) и дополнительным льготам на уровне провинций, минимальный ценник на эту модель составляет всего $26 тыс. Для сравнения, в США самая дешевая версия модели сейчас стоит $38,990, при этом после льгот цена может снизиться до $30,315.

Отметим, что Южная Корея является достаточно крупным рынком, ежегодно там продается более миллиона автомобилей, при этом в структуре продаж доминируют местные бренды Hyundai и Kia. Введение субсидий на электромобили уже увеличило рост продаж «зеленых» автомобилей, а с учетом появления на рынке сравнительно дешевой Tesla Model 3 эти темпы должны вырасти еще больше.

Источник: Electrek