Страны G20 намерены пересмотреть «цифровой налог» для технологических компаний к 2020 году





Крупные технологические компании, такие как Facebook и Google, вынуждены будут платить дополнительные налоги, независимо от их прибыли или физического присутствия в стране. Об этом заявили Министры финансов и руководители центральных банков стран Большой двадцатки (G20) на встрече в Японии, которые выразили намерения к 2020 году согласовать новые правила налогообложения компаний, занимающихся трансграничными сделками.

Эти предложения приведут к увеличению налоговых сборов и трансформируют основные принципы международного налогообложения для мира, где экономические ценности представляют скорее идеи и данные, чем физические товары. На текущий момент крупные технологические компании регистрируют прибыль в странах с низкими налогами, чтобы платить меньше. При этом зачастую обслуживают клиентов, проживающих в других регионах. Самыми ярыми противниками такой практики являются Великобритания и Франция, которые предлагают ввести единый минимальный корпоративный налог, однако США выступают против этого.

Представители Великобритании и Франции готовы отказаться от своих существующих цифровых налогов, как только страны G20 достигнут соглашения в этом вопросе, и будут приняты новые правила. Рассматриваются несколько вариантов налогообложения. Одна идея состоит в том, чтобы рассчитать «нестандартную» прибыль, полученную компанией. Другая предусматривает использование существующих расчетов прибыли с последующим распределением на другие страны. Третий вариант – прописать «базовую прибыль» для всех стран.

Новая система налогообложения нуждается в своде правил, которые будут определять, когда именно компания действительно вовлечена в экономику страны и предлагает свои услуги пользователям, проживающим на данной территории. Вместе с тем представители стран Большой двадцатки заявили, что готовы бороться с торговой напряжённостью в мире, но не предложили никаких новых решений по снижению этой напряжённости и возможных рисков для экономических перспектив.

Источник: FT