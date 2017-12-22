Стратегия Sid Meier’s Civilization VI вышла на iPad

«Цивилизацию» по праву можно считать одной из тех замечательнейших серий игр, которые подолгу не надоедают. Еще в ней невозможно разобраться ни за день, ни даже за неделю, что вызывает дополнительный интерес. И вот вчера весьма неожиданно последняя часть глобальной стратегии – Sid Meier’s Civilization VI – спустя более чем год после релиза на PC появилась в каталоге приложений App Store.

Мобильная Civilization VI доступна только на iPad, что с учетом специфики игры не должно вызывать вообще никакого удивления – нужен большой экран. Разумеется, интерфейс адаптирован под сенсорное управление.

Судя по всему, это все та же полноценная «Цивилизация», хорошо знакомая поклонникам серии. В ней можно создавать огромные империи, четко управляя развитием городов, исследовать новые технологии и культуры, дипломатическим путем решать конфликты и разными способами взаимодействовать с игровым миром. Более того, в Civilization VI для iPad даже есть локальный многопользовательский режим, в котором можно объединить усилия или, наоборот, помериться силами с друзьями.

Появление Civilization VI в App Store стало большой неожиданностью, поскольку никаких объявлений издатель не делал, но сам релиз был вполне ожидаем. Издатель Take-Two Interactive ранее уже портировал на мобильные платформы многие свои крупные стратегии, включая оригинальный XCOM. В то же время такие подарки всегда стоили весьма недешево. Вот и за Civilization VI просят немалые деньги – $59,99. Справедливости ради, до 4 января игру можно будет приобрести за полцены. Кроме того, есть возможность попробовать игру перед покупкой. Разработчики предусмотрели встроенную демоверсию – в течение шестидесяти игровых ходов можно играть бесплатно, но затем игрока вежливо попросят оформить покупку для продолжения игры

Версия Civilization VI для iPad поддерживает следующие планшеты Apple: iPad Air, iPad mini 2/3/4, iPad Pro 9.7” (первое и второе поколение), iPad (5-го поколения), iPad Pro 10.5”. Также игра требует версии iOS не ниже 11.0 и 3,14 ГБ свободного дискового пространства.

Источник: App Store