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Стратегия Sid Meier’s Civilization VI вышла на iPad
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Стратегия Sid Meier’s Civilization VI вышла на iPad

Стратегия Sid Meier’s Civilization VI вышла на iPad

«Цивилизацию» по праву можно считать одной из тех замечательнейших серий игр, которые подолгу не надоедают. Еще в ней невозможно разобраться ни за день, ни даже за неделю, что вызывает дополнительный интерес. И вот вчера весьма неожиданно последняя часть глобальной стратегии – Sid Meier’s Civilization VI – спустя более чем год после релиза на PC появилась в каталоге приложений App Store.

Мобильная Civilization VI доступна только на iPad, что с учетом специфики игры не должно вызывать вообще никакого удивления – нужен большой экран. Разумеется, интерфейс адаптирован под сенсорное управление.

Судя по всему, это все та же полноценная «Цивилизация», хорошо знакомая поклонникам серии. В ней можно создавать огромные империи, четко управляя развитием городов, исследовать новые технологии и культуры, дипломатическим путем решать конфликты и разными способами взаимодействовать с игровым миром. Более того, в Civilization VI для iPad даже есть локальный многопользовательский режим, в котором можно объединить усилия или, наоборот, помериться силами с друзьями.

Появление Civilization VI в App Store стало большой неожиданностью, поскольку никаких объявлений издатель не делал, но сам релиз был вполне ожидаем. Издатель Take-Two Interactive ранее уже портировал на мобильные платформы многие свои крупные стратегии, включая оригинальный XCOM. В то же время такие подарки всегда стоили весьма недешево. Вот и за Civilization VI просят немалые деньги – $59,99. Справедливости ради, до 4 января игру можно будет приобрести за полцены. Кроме того, есть возможность попробовать игру перед покупкой. Разработчики предусмотрели встроенную демоверсию – в течение шестидесяти игровых ходов можно играть бесплатно, но затем игрока вежливо попросят оформить покупку для продолжения игры

Версия Civilization VI для iPad поддерживает следующие планшеты Apple: iPad Air, iPad mini 2/3/4, iPad Pro 9.7” (первое и второе поколение), iPad (5-го поколения), iPad Pro 10.5”. Также игра требует версии iOS не ниже 11.0 и 3,14 ГБ свободного дискового пространства.

Источник: App Store

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