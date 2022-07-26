Stray получил мод с котом Гарфилдом и еще один, который переносит кота из игры Annapurna в шутер Doom вместо Думгая

Stray — самый яркий и обсуждаемый игровой релиз этого лета. «Кошачья» адвенчура в мире киберпанка, разработанная BlueTwelve Studio и изданная Annapurna Interactive, уже стала хитом в Steam и обошла God of War в пользовательском рейтинге самых высокооцененных игр. Ее продолжают активно обсуждать в соцсетях, а разработчики продолжают работать не покладая рук над разнообразными модами.

Мод с котом Гарфилдом

Так, копилку модов для Stray пополнили еще два проекта, которые заслуживают внимания. Благодаря одному из них желающие могут заменить кота по игре на более известного — Гарфилда. Его автор — модер Крис Рубино — словно вырезал мультяшную модель знаменитого рыжего кота из одноименной кинокомедии. Разработчик хорошо постарался и воспроизвел все до мельчайших деталей, вплоть до ленивого выражения лица и рыхлых щек. Собственно это все. Ни лазаньи, ни Оди, ни голоса Лоренцо Мьюзик. Лишь старый добрый Гарфилд, блуждающий по городу роботов, отбиваясь от звезд, попадает в еще большие неприятности, чем угрожавшие ему дома у Джона Арбакла. Пожалуй, одна из лучших частей этого мода — глубокое выражение полной тоски на его лице.

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Мод с котом из Stray в Doom

Модер edypagaza, в начале года отличившийся модом Doom Shinobi, полностью меняющий геймплей культового шутера и превращающий его в динамичный ниндзя-слэшер, выдернул рыжего котика из его уютного киберпанк-города и отправил его прямо в мир культовой FPS от id Software.

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Пушистик заменяет Думгая и эффектно расправляется с демонами с помощью дрона прежде. Действие происходит от третьего лица, и, как показано на кадрах ниже, этот котенок может позаботиться о себе, с легкостью преодолеть адские силы, прежде чем лечь вздремнуть в окружении убитых врагов. Мод появится в открытом доступе уже завтра, 27 июля, после чего все желающие смогут попробовать его.

Видео

Наш подробный обзор Stray можно почитать в отдельном материале.