Стример заработал $1 млн за 12-часовую трансляцию Call of Duty

Стример xQc рассказал об одном из своих самых больших гонораров. Activision заплатила ему $1 млн за 12 часов стрима Call of Duty: Warzone.


Журналисты Dexerto в разговоре «20 вопросов» на YouTube спросили его о самой большой сумме, которую он когда-либо зарабатывал за день. По словам xQc, его рекламный рекорд — чуть более $57 тысяч за день. Азартный контент приносил вплоть до $15 млн за день. Но если говорить именно о спонсорах в гейминге, самым крупным стал контракт с Call of Duty.

Он объяснил, что долго не отвечал на запрос Activision о сотрудничестве.

«Я не отвечал на их запрос относительно спонсоров на протяжении всего сезона. В конце концов, они сказали: «Чувак, мы дадим тебе остаток бюджета или что-то такое», — поделился стример.

Изначально речь шла о нескольких трансляциях в течение двух недель. Скорее всего, он не хотел растягивать стримы по Call of Duty: Warzone аж на две недели. Но в конце концов ему позволили сделать все за один день.


«Я играл примерно 12 часов и получил ровно $1 миллион. Это был самый большой разовый спонсорский контракт в моей жизни», — добавляет он.

Такой контракт показывает, куда движется индустрия. Разработчики все чаще идут к стримерам, потому что те могут дать игре мгновенный хайп и охват, который сложно получить обычной рекламой. Большие выплаты автоматически поднимают планку для всего рынка, потому что теперь топовые авторы могут требовать больше. А для стримеров это тоже задача со звездочкой, ведь зрители быстро чувствуют, когда интеграция выглядит слишком коммерческой.

Источник: Tech4Gamers

