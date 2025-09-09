Топ-кино от короля ужасов: Стивен Кинг назвал 10 любимых фильмов

В недавней публикации на X Стивен Кинг представил собственный топ лучших фильмов всех времен: в перечень вошли как голливудская классика и стандарты нуара, так и топовые комедии и, вполне ожидаемо, его собственные экранизации.

Писатель уточнил, что перечисляет фильмы не по рейтингу, а в произвольном порядке.

«Мои 10 любимых фильмов (кроме «Мизери», «Побега из Шоушенка», «Зеленой мили», «Останься со мной» Сияния, как видим, в списке нет. Вполне ожидаемо, учитывая публичное неодобрение Кингом того, как Стэнли Кубрик интерпретировал его культовый роман ужасов. Вместе с тем фильм считается одной из лучших экранизаций произведений писателя.). В произвольном порядке: «Колдун», «Крестный отец 2», «Побег», «День сурка», «Касабланка», «Сокровища Сьерра-Мадре», «Челюсти», «Злые улицы», «Близкие контакты третьей степени», «Двойная страховка».

В перечне есть такие известные режиссер, как Уильям Фридкин, Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, Билли Уайлдер и Стивен Спилберг (последний дважды) — а также по два фильма с участием легендарных актеров Хамфри Богарта, Ричарда Дрейфуса и Роберта Де Ниро. Здесь также в значительной степени преобладает классика 70-х годов (что неудивительно, учитывая, что Кинг в это время достигал совершеннолетия, ему было за 20). Далее немного подробнее о каждой из лент.

1. «Колдун» / Sorcerer (1977)

Фильм повествует о квартете мужчин, которые находятся в одной из стран Латинской Америки и по разным причинам не могут вернуться домой. Впоследствии они соглашаются на предложение нефтяной компании перевести на грузовиках взрывоопасный нитроглицерин за $10 тыс. Водителям нужно преодолеть около 200 миль, где за каждым поворотом подстерегает опасность.

Интересный выбор, учитывая то, что «Колдун» был раскритикован прессой и провалился в прокате. Возможно потому, что вышел всего через месяц после бешеного успеха «Звездных войн» в 1977 году. Со временем, его начали называть «недооцененным шедевром», а режиссер Уильям Фридкин охарактеризовал ленту как один из «самых личных и сложных своих проектов».

Оценка IMDb: 7.7 з 10

2. «Крестный отец 2» / The Godfather Part II (1974)

Известная криминальная драма Фрэнсиса Форда Копполы с Аль Пачино и Робертом Де Ниро в главных ролях, которая является прямым продолжением фильма «Крестный отец» 1972 года.

Фильм представляет две параллельные сюжетные линии: историю юного Вито Корлеоне, который, спасаясь от врагов своей семьи, прибыл из Италии в США и научился выживать в жестоком и враждебном мире, и рассказ о судьбе его сына Майкла, который, унаследовав капиталы отца, стал в конце 50-х годов одной из самых влиятельных личностей в стране.

«Крестный отец 2» получил шесть «Оскаров», включая режиссерскую награду и звание лучшего фильма года. Сейчас лента считается одним из лучших сиквелов в истории кино, хотя сам Коппола недавно заявил, что «дал ею плохой пример Голливуду».

Оценка IMDb: 9 з 10

3. «Побег» / The Getaway (1972) Здесь предполагаем, что Кинг имеет в виду именно версию 1972 года, а не римейк 1994 года.

Боевик в стиле «Бонни и Клайда» со Стивом Маккуином и Али Макгроу в главных ролях. Сюжет повествует о грабителе банков Доке Маккое, который находится в тюрьме. Его жена договаривается с одним из чиновников об освобождении, однако платой за это станет новое ограбление банка. Хитроумный план, разработанный Доком, удачно действовал до момента, пока все пошло не так. И вот он с женой и целой кучей денег бросаются в бегство от преследующих их бандитов.

Фильм основан на романе Джима Томпсона 1958 года, а Кинг является большим поклонником его творчества.

Оценка IMDb: 7.3 з 10

4. «День сурка» / Groundhog Day (1993)

События происходят в городке Панксатоне штата Пенсильвания. Главный персонаж — Фил Коннорс (Билл Мюррей), который переживает постоянно один и тот же день 2 февраля, день Сурка. Интересный факт: в 2014 году вебсайт Whatculture исследовал сцену фильма и упоминания Фила о прошлых днях и вычислил, что он провел в петле времени без учета високосных лет 12395 дней, или 33 года и 350 дней.

Фильм является общеизвестным хитом в своем жанре и вдохновил на создание широкого спектра последующих лент с петлей времени, от «Палм-Спрингс» (2020) до «Счастливого дня смерти» (2017).

Оценка IMDb: 8 з 10

5. «Касабланка» / Casablanca (1942)

Как и любой уважаемый киноман, Кинг не обошел вниманием «Касабланку» — вечно цитируемую и сокрушительно трогательную романтическую драму с участием Хамфри Богарта и Ингрид Бергман, действие которой происходит на фоне Второй мировой войны.

Сюжет сосредоточен на внутреннем конфликте человека, которому приходится выбирать между любовью и достоинством, между любимой женщиной и необходимостью поступить правильно — помочь ей и ее мужу, лидеру движения Сопротивления, сбежать из Касабланки для продолжения борьбы с нацистами.

Оценка IMDb: 8.5 з 10

6. «Сокровища Сьерра-Мадре» / The Treasure of the Sierra Madre (1948)

Неовестерн Джона Хьюстона, экранизирующий одноименный роман Бруно Травена.

Два бедняка-американца Доббс и Кертин приезжают в мексиканский городок Тампико, где берутся за тяжелую работу, за которую им не хотят платить. В ночлежке они знакомятся с опытным золотоискателем стариком Говардом, а затем все трое покупают снаряжение, оружие и продовольствие и отправляются на поиски золота. Старик предупреждает, что золото меняет людей, делает их жадными и жестокими, но Доббс и Кертин ему не верят.

Оценка IMDb: 8.2 з 10

7. «Челюсти» / Jaws (1975)

Классический триллер Стивена Спилберга, который считается «первым летним блокбастером» и только что отпраздновал свое 50-летие.

Действие ленты происходит на острове Эмити, где расположен небольшой курортный городок с тем же названием. Молодая девушка Кристина Уоткинс купается ночью, но становится жертвой акулы. Со временем число пострадавших увеличивается, а начальник местной полиции, морской биолог и старый моряк пытаются выследить зверя.

Оценка IMDb: 8.1 з 10

8. «Злые улицы» / Mean Streets (1973)

Первая из нескольких совместных работ режиссера Мартина Скорсезе с актером Робертом Де Ниро, которая повествует о жизни молодых мафиози в итальянских кварталах Нью-Йорка.

В центре сюжета четыре парня, находящиеся в тени своих родственников старшего поколения. Тони, итальянец 30 лет от роду, заправляющий местным баром; Майк, претендующий на звание серьезного мафиозного дельца; Джони Бой, занимающий деньги у всех без всякого намерения вернуть; Чарли, религиозный племянник местного босса мафии, который стремится воплотить в жизнь идеи великого Франциска Акцизского, но делает это «на улицах».

Оценка IMDb: 7.2 з 10

9. «Близкие контакты третьей степени» / Close Encounters of the Third Kind (1977)

Еще один легендарный фильм Спилберга в жанре научной фантастики.

В центре сюжета электрик из Индианы, тихая и обычная жизнь которого переворачивается с ног на голову после близкой встречи с НЛО. Теперь Рой Нири одержим поисками инопланетян.

Оценка IMDb: 7.6 з 10

10. «Двойная страховка» / Double Indemnity (1944)

Художественный фильм-нуар Билли Уайлдера, созданный по мотивам одноименной повести Джеймса Кейна. Название является отсылкой к традиционному для страховых полисов 1940-х годов пункту, гарантирующему двойную выплату, если застрахованный погибает от маловероятного несчастного случая.

По сюжету страховой агент Уолтер встречает «роковую блондинку» Филлис. Женщина манипулирует им и убеждает освободить ее от жестокого мужа, а заодно и обеспечить собственное совместное будущее, подсунув бывшему на подпись полис с «двойной страховкой».

Оценка IMDb: 8.3 з 10

Напомним, что уже с 11 сентября в кинотеатрах выйдет фильм «Долгая прогулка» — одна из новых экранизаций Стивена Кинга, повествующая об участии группы подростков в соревнованиях на выживание. Они вынуждены непрерывно идти со скоростью не менее 3 миль в час: если участник идет слишком медленно он получит предупреждение, на третий раз — его застреливают. Раньше мы уже видели пару трейлеров и первые реакции критиков, которые определили ленту «как двухчасовую паническую атаку, что может разбить сердце».

В этом году книги Стивена Кинга получили рекордное количество экранизаций: уже вышли хоррор «Обезьяна», научно-фантастический фильм «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном, а также сериал ужасов «Институт». Дальше, кроме «Долгой прогулки», ждем приквел о Пеннивайзе «Добро пожаловать в Дерри» и «Бегущего человека» с Гленом Пауэллом.