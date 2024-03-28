Си Цзиньпин об ограничениях на экспорт микросхем: «Ни одна сила в мире не способна остановить технологический прогресс Китая»

На днях президент Китая и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встретились в Пекине, чтобы обсудить полупроводниковую промышленность. Отношения стран стали напряженными после того, как Нидерланды вместе с США заблокировали экспорт передовых технологий микросхем в Китай из-за опасений, что они могут быть использованы в военных целях.

«Китайский народ также имеет законные права на развитие, и ни одна сила не может остановить темпы научно-технического прогресса Китая», — сказал Си Марку Рютте во время их встречи в Пекине.

Он добавил, что Китай «будет продолжать придерживаться подхода, в котором все стороны выигрывают».

Ограничения, введенные против Китая, включают запрет на экспорт машин для экстремальной ультрафиолетовой литографии — нидерландский техногигант ASML в настоящее время является единственной компанией в мире, которая их производит. Технология имеет решающее значение для производства микросхем и используются такими компаниями, как тайваньская TSMC для создания самых маленьких и сложных чипов (в настоящее время, ни одной подобной машины ASML в Китай не отправлено).

Пекин раскритиковал решение правительства Нидерландов, призвав страну «поддерживать объективную и справедливую позицию и рыночные принципы», а также «защищать общие интересы» двух стран и их компаний.

«Создание научных и технологических барьеров и разрыв промышленных цепочек и цепочек поставок приведет лишь к расколу и конфронтации», — сказал Си в среду, как сообщают государственные СМИ (через CNBC).

Си сказал, что Китай готов продолжать диалог с Нидерландами и призвал нидерландскую сторону «обеспечить справедливую и прозрачную бизнес-среду для китайских предприятий».

Как сообщает Reuters, Рютте заявил в среду, что Нидерланды пытались обеспечить, чтобы экспортные ограничения в отношении полупроводниковой промышленности и таких компаний, как ASML, никогда не были направлены на одну страну.

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«Мы всегда стараемся убедиться, что влияние ограничено», — цитируют его слова.

Китайские государственные СМИ сообщили, что Рютте ответил Си, что отделение «не является политическим выбором для правительства Нидерландов, поскольку любые действия, подрывающие интересы развития Китая, являются лишь бумерангом».

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