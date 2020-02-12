Съёмка 1 минуты видео в разрешении 8K на смартфоне Galaxy S20 потребует около 600 МБ пространства на накопителе





Одной из особенностей представленных вчера смартфонов Samsung серии Galaxy S20 является поддержка записи видео в разрешении 8K. Но столь высокое разрешение видео генерирует файлы, занимающие много места на накопителе. По данным Samsung, одна минута такого видео требует около 600 МБ свободного пространства на накопителе. Так что вряд ли запись 8K-видео силами мобильного устройства станет массовым явлением в ближайшее время.

Однако большой объём файлов является не единственным ограничением при съёмке видео в разрешении 8K. По данным SamMobile, максимальная длительность ролика ограничена 5 минутами. Кроме того, максимальная частота кадров при записи такого видео ограничена на 24 кадрах в секунду. Режимы 60 и 30 кадров в секунду не поддерживаются. Вероятно, они потребовали бы ещё больше места на накопителе и предъявляли бы более высокие требования к скорости записи.

Но на самом деле требования к объёму накопителя не такие уж критические при записи видео в разрешении 8K. Учитывая, что топовая модель Galaxy S20 Ultra содержит 512 ГБ встроенной флэш-памяти и позволяет устанавливать карты памяти ёмкостью до 1 ТБ, то совокупная ёмкость хранилища приближается к 1,5 ТБ (за минусом самой ОС, установленных приложений и пользовательских данных). Этого будет достаточно для хранения нескольких десятков (около 40) часов видеороликов 8K. Но возникает вопрос, где просматривать такой контент? Телевизоры с поддержкой такого разрешения только начинают появляться на рынке.

С другой стороны, Samsung говорит о преимуществах съёмки в разрешении 8K. Например, пользователи смогут извлекать из такого видео статические 33-мегапиксельные кадры. Так что теоретически можно создать пригодные для использования фотографии из отснятого материала, первоначально записанного как видео.

Источник: The Verge