Take-Two ожидает, что почти половина её продаж в этом году будет приходиться на мобильные игры Zynga

Компания Take-Two опубликовала свой первый финансовый отчёт с тех пор, как приобрела разработчика и издателя игр для мобильных устройств Zynga. И похоже, что мобильный сегмент будет играть огромную роль в будущем издателя.

Чистые заказы Take-Two в минувшем квартале выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в немалой степени благодаря Zynga. Повторяющиеся расходы потребителей (траты на виртуальную валюту, дополнительный контент, внутриигровые покупки и просмотр внутриигровой рекламы) также возросли на 48% и составили 75% от общей суммы чистого дохода. В целом, чистый доход увеличился на 36% и достиг $1,1 млрд. Но несмотря на это, компания зафиксировала чистый убыток в размере $104,0 млн по сравнению с чистой прибылью в размере $152,3 в аналогичном квартале прошлого года. Это связано со значительным ростом расходов.

Take-Two ожидает, что на Zynga будет приходиться колоссальные 45% от общего объема чистых заказов за весь финансовый год, заканчивающийся в марте 2023 года. Ещё 37% чистых заказов будет приходиться на 2K, 17% — на Rockstar, 1% — на Private Division. Однако следует отметить, что Take-Two официально объединила свое бывшее подразделение T2 Mobile с Zynga, так что не все эти чистые заказы будут заслугой именно Zynga. Для сравнения, в предыдущем финансовом году на мобильные игры приходилось лишь 12% чистых заказов Take-Two. Так что в любом случае это будет существенный прирост доходов от мобильного сегмента.

Генеральный директор Take-Two Штраус Зелник подтвердил стратегию компании, заключающуюся в использовании новой мобильной гибкости для создания большего количества мобильных побочных продуктов существующей интеллектуальной собственности, если условия будут подходящими. Иными словами, следует ожидать появления новых мобильных игр на базе существующих франшиз.

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Также стало известно, что на протяжении минувшего квартала было продано более 12 млн копий NBA 2K22, GTA V разошлась тиражом около 5 млн за один квартал и довела общее количество проданных копий до 170 млн, а Red Dead Redemption 2 — продано более 45 млн копий. Дополнительно сообщается, что игра Midnight Suns от Marvel снова отложена.

Источник: ign