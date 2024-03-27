Новости Технологии 27.03.2024 в 16:37 comment views icon

«Тамагочи для зумеров» от Rabbit получит голос благодаря технологии ElevenLabs

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Тамагочи для зумеров» от Rabbit получит голос благодаря технологии ElevenLabs

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Rabbit планирует выпустить первую серию своих карманных компаньонов с искусственным интеллектом уже в следующем месяце по цене $200.

Как отмечает TechCrunch, устройство R1 также сможет поддерживать голосовые команды — благодаря сотрудничеству Rabbit с ElevenLabs (компания, которая стала очень популярной в области ИИ-дубляжа). Изначально опция будет доступна только на английском языке и с одной вариацией голоса.

«Мы работаем с Rabbit, чтобы приблизить будущее взаимодействия человека и устройства. Наше сотрудничество направлено на то, чтобы сделать R1 по-настоящему динамичным компаньоном», — заявил генеральный директор ElevenLabs Мати Станишевски.

В январе Rabbit заявил, что R1 будет использовать искусственный интеллект Perplexity AI, чтобы отвечать на вопросы пользователей, переводить тексты, делать заказы онлайн или воспроизводить музыку.

ElevenLabs в начале года привлекла $80 млн в серии B от таких инвесторов, как Andreessen Horowitz, бывшего гендиректора GitHub Ната Фридмана и предпринимателя Дэниела Гросса, и получила статус «единорога». Компания сосредоточилась на предоставлении услуг клонирования голоса для создания аудиокниг, дубляжа фильмов, телешоу и рекламы, а также озвучивания персонажей видеоигр.

В то же время стартап столкнулся с критикой из-за того, что некоторые пользователи использовали технологию, чтобы обмануть системы аутентификации банка или для создания фейковых голосов знаменитостей, которые говорят оскорбительные вещи, объявляют войны или цитируют Гитлера.

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