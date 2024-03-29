Таможня запустила онлайн-сервис для декларирования и уплаты налогов с посылок из-за рубежа

Самостоятельно задекларировать экспресс-отправления украинцы смогут в Личном кабинете на веб-портале «Единое окно для международной торговли» путем подачи электронной таможенной декларации М-16 — это можно сделать и с помощью смартфона.

Путем использования предварительной информации, которая подается экспресс-операторами, граждане смогут самостоятельно задекларировать отправления стоимостью до 10 000 евро и оплатить таможенные платежи.

Для упрощения процесса Гостаможслужба ввела ряд сервисных функций:

подавляющее большинство граф декларации заполняется автоматически;

автоматически осуществляется машинный перевод названий товаров и другой информации на украинский язык;

возможность во многих случаях подбора кода товара по УКТ ВЭД;

расчет налогов происходит в автоматическом режиме;

предусмотрено автозаполнение тех реквизитов, которых не хватает в предыдущей информации — в том случае, если гражданин ранее уже пользовался этим сервисом.

После подачи декларации М-16, которую необходимо подписать с помощью КЭП или ДІЯ.Підпис, происходит следующее:

В случае, если стоимость товаров превышает 150 евро и они подлежат налогообложению, генерируется QR-код. На него можно нажать (или навести камеру телефона) и за несколько секунд оплатить начисленные таможенные платежи из своего банковского приложения.

Статус оформления отправления и поступления уплаченных средств на таможню также можно отследить онлайн через Личный кабинет.

Альтернативные способы оформления так же действуют — например декларирование экспресс-перевозчиком или через таможенного брокера и личное (или другим лицом по доверенности) представление бумажной декларации в подразделение таможенного оформления.

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