Тариф Netflix с показом рекламы будет стоить от $7 до $9 в месяц – Bloomberg

По данным Bloomberg, грядущий тарифный план Netflix, предусматривающий демонстрацию рекламы, будет стоить от $7 до $9 в месяц. Он позволит существенно экономить некоторым пользователям. Сейчас сервис предлагает планы стоимостью $9,99, $15,49 и $19,99 в месяц.

После того как компания сообщила об уменьшении базы подписчиков (впервые за более чем десятилетие), со-генеральный директор Рид Хастингс заявил в апреле, что Netflix готова рассмотреть более доступный вариант подписки с рекламой. В июне со-генеральный директор Тед Сарандос подтвердил, что рекламный тариф находится в разработке, а в июле Netflix назвала Microsoft в качестве технологического партнёра, помогающего демонстрировать рекламу.

Вероятно, тариф с поддержкой рекламы будет иметь некоторые ограничения по сравнению с планами без рекламы. Руководители заявили, что некоторый контент будет отсутствовать при запуске. Обнаруженный код намекает, что Netflix не позволит загружать видео для просмотра в автономном режиме для подписчиков тарифа с рекламой.

Согласно имеющейся информации, Netflix стремится показывать примерно 4 минуты рекламы в час и хочет демонстрировать рекламу перед и в середине контента. Ранее говорилось, что компания не планирует включать рекламу в свой детский контент или оригинальные фильмы. По данным Bloomberg, Netflix планирует запустить тарифный план с рекламой на «полудюжине рынков» в последнем квартале этого года. Компания планирует приступить к его более широкому распространению в начале 2023 года.

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Представитель Netflix Кумико Хидака уточнил, что публикация Bloomberg «на данный момент является всего лишь предположением». Компания всё ещё рассматривает возможность запуска тарифа с рекламой, но окончательное решение ещё не принято.

Источник: The Verge