TCL показала концепт складного смартфона Fold ‘n Roll, он может трансформироваться между версиями 6,87, 8,85 и 10 дюймов

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Компания TCL снова демонстрирует концепт складного телефона. Устройство выглядит как некий гибрид из нескольких ранее продемонстрированных концептов складных смартфонов.

Новый концепт складного смартфона TCL получил название Fold ‘n Roll. Он сочетает в себе фирменную технологию dragonhinge с выдвижной панелью дисплея. В результате получился 6,87-дюймовый смартфон, который можно расширить до размера фаблета 8,85 дюйма или полностью расширить до 10-дюймового планшета. Каких-либо дополнительных технических характеристик устройства компания не сообщает.

TCL заявляет, что «все еще изучает технические спецификации» устройства такого типа устройств, что не вселяет особой уверенности в том, что Fold n ’Roll выйдет на рынок в ближайшее время. Но TCL заявила, что планирует выпустить какой-то складной смартфон до конца 2021 года.

Источник: The Verge