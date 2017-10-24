Team Ukraine и UAshki представят Украину на WESG-2017 по Dota 2

На днях подошла к концу украинская квалификация чемпионата WESG-2017 (World Electronic Sports Games) по Dota 2, в финале которой встретились команды Team Ukraine и UAshki. Две команды без труда дошли до финала одолев все коллективы, ставшие у них на пути. И в решающей схватке Team Ukraine уверенно переиграли UAshki со счетом 2:0, чем обеспечили себе более высокий посев на европейском финале WESG. Отметим, что проигравшая команда UAshki тоже отправится в Европу на LAN-финал, поскольку изначально для Украины было выделено два слота.

В состав Team Ukraine по Dota 2 вошли Роман «Resolut1on» Фоминок, Владимир «NOone» Миненко, Андрей «Ghostik» Кадык, Илья «Lil» Ильюк и Иван «ArtStyle» Антонов.

Состав UAshki: Андрей «Mag~» Чипенко, Богдан «Iceberg» Василенко, Сергей «EcNart» Слободянюк, Дмитрий «nefrit» Тарасич и Артур «MaTa» Мкртычан.

Европейские отборочные игры WESG-2017 начинаются 22 ноября и продлятся по 26 ноября включительно. В целом в LAN-финале Европы примут участие 20 команд из 15 европейских субрегионов.

Общий призовой фонд европейской квалификации (восемь мест) составит $92 тыс. Лучшие команды (12 мест) в конце года отправятся в Китай, где в марте 2018 года пройдет мировой финал WESG-2017. Призовой фонд чемпионата по Dota2 составит $1,5 млн, за которые будут бороться 32 команды со всего мира.

В LAN-финале Европы WESG-2017 состав Team Ukraine также будет выступать в дисциплине CS:GO вместе с еще одной украинской командой – pro100.

Общий призовой фонд финала WESG-2017 по четырем дисциплинам – CS:GO ($1,5 млн), Dota2 ($1,5 млн), StarCraft ($400 тыс.), и HearthStone ($300 тыс.) а также женских квалификаций по CS:GO ($170 тыс.) и Hearthstone ($51 тыс.) составит $3,921 млн.

Источник: interfax