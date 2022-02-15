Техас судится с Meta из-за получения биометрии пользователей из публикаций без их ведома — компании грозит штраф в размере $500 млрд

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал иск в окружной суд штата на Meta, материнскую компанию Facebook. Он считает, что компания незаконно собирала биометрические данные о жителях штата в коммерческих целях, не проинформировав об этом и не получив согласия. Ранее Пакстон возглавлял антимонопольное расследование против Google.

Техасский генпрокурор утверждает, что Meta «хранит миллионы биометрических идентификаторов», полученные за счет фотографий и видео, которые люди загружают в Facebook и Instagram. Это образцы голоса, записи о геометрии рук и лица, сканы сетчатки или радужной оболочки глаз. Об этом пишет The Dallas Morning News.

«Facebook тайно собирает самую личную информацию техасцев — фото и видео —для собственной корпоративной выгоды. Закон Техаса запрещает подобное без предварительного информирования и согласия уже более 20 лет. Я призову Facebook к ответственности за десятки миллионов нарушений закона штата Техас», — сказано в заявлении Пакстона.

Техас просит суд оштрафовать Meta на 25 тыс. долл. за каждое нарушение правила информированного согласия и на 10 тыс. долл. за каждое нарушение закона штата о мошеннической торговой практике.

«Масштабы неправомерных действий Facebook ошеломляют. Facebook неоднократно перехватывал биометрические идентификаторы техасцев без согласия не сотни, тысячи или миллионы, а миллиарды раз», — говорится в иске.

Учитывая, что исковый период охватывает 2010-2021 годы, а только в прошлом году у 20 млн техасцев были аккаунты в Facebook, и что биометрическая информация бралась не только у них, но из любых размещенных в соцсетях материалов, сумма штрафа Meta может составить 500 млрд долл., пишет The Wall Street Journal.

В заявлении Meta Platforms иск назван «необоснованным». В ноябре 2021 компания заявила, что закроет свою программу распознавания лиц Face Recognition, использующую алгоритмы распознавания лиц, чтобы отмечать людей на фотографиях и видео. И обещала удалить все данные.

Facebook ранее урегулировал еще один судебный процесс по поводу своих методов распознавания лиц, выплатив около 650 млн долл. по коллективному иску, поданному в 2015 году, за нарушение закона штата Иллинойса о конфиденциальности биометрических данных.