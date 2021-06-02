Технологии Dolby Vision и Atmos не будут эксклюзивами для консолей Microsoft, они могут появиться и на других игровых платформах, включая PS5 или Nintendo Switch





В понедельник Microsoft поделилась в блоге Xbox Wire France публикацией, в которой утверждалось, что технологии Dolby Vision и Atmos будут эксклюзивными для консолей Xbox в течение двух лет. Позже эта публикация была удалена, хотя можно ознакомиться с её кешированной версией. Уже во вторник Microsoft заявила, что в публикации содержится неточная информация, и на самом деле нет соглашения об эксклюзивности.

«Местная команда разработчиков Xbox по ошибке опубликовала сообщение в блоге, которое включало неточную информацию об эксклюзивности Dolby Atmos и Dolby Vision на Xbox Series X|S», — сообщил представитель Microsoft. «Нет никаких соглашений об эксклюзивности тех или иных технологий на Xbox. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Dolby, чтобы предложить Dolby Atmos и Dolby Vision геймерам на Xbox, и скоро мы сможем рассказать больше об общедоступности Dolby Vision для Xbox Series X|S».

Заявление Microsoft тщательно сформулировано таким образом, что даёт основания предположить (хотя и не подтверждает однозначно), что конкурирующие платформы, такие как PS5 и Nintendo Switch, в будущем могут получить улучшенный объемный звук и технологию HDR. Технически PS5 уже поддерживает Dolby Atmos, но только для фильмов Blu-ray. В то время как Nintendo традиционно предлагала лишь ограниченную поддержку объёмного звука или расширенного вывода на дисплей, компания планирует выпустить обновленную версию Switch Pro в сентябре этого года, где технологии Dolby могут быть более подходящими.

Игровые консоли Xbox Series X и S уже поддерживают технологию Dolby Atmos, а поддержка Dolby Vision может появиться в ближайшее время. Корпорация Microsoft в середине прошлого месяца начала тестирование Dolby Vision на Xbox Series X и S среди участников программы Xbox Insider. Microsoft также предлагала Dolby Vision на своих консолях Xbox One S и One X, но на самом деле эта технология не использовалась для игр. Dolby в сентябре 2020 года объявила, что Xbox Series X и Series S будут первыми консолями, которые будут поддерживать обе технологии в играх.

Dolby дополнительно подтвердила, что её технологии Vision и Atmos не являются эксклюзивными для консолей.

«Dolby Vision и Dolby Atmos не являются эксклюзивными для консолей, и мы надеемся на сотрудничество с Microsoft и всеми нашими партнёрами, чтобы сделать Dolby Vision и Dolby Atmos широко доступными для геймеров».

Источник: The Verge